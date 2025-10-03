Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔥OM : PAIXAO GREENWOOD l’attaque de FEU de Marseille ! Medina gros coup dur !
OM Actualités

🔥OM : PAIXAO GREENWOOD l’attaque de FEU de Marseille ! Medina gros coup dur !

Par Benjamin Courmes - Mis à jour le - Publié le

Ce mardi à 17h30, la chaîne YouTube de FCMarseille vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission débat Foot Marseille.

Au programme de cette nouvelle édition :

  • L’actu en vrac avec les dernières infos autour du club phocéen

  • Le duo Paixao – Greenwood, qui impressionne et fait parler

  • L’avant-match Metz – Marseille, avec les clés de la rencontre à venir

👉 L’émission est à suivre en direct ici : https://youtu.be/iyvPKBZY4RM

