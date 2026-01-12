🔴 Mercato OM, Coupe de France… en direct ce soir à 17h30 sur YouTube

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’annonce dense et animée. Pour l’analyser en profondeur, notre émission spéciale OM est à suivre en direct ce soir à 17h30 sur YouTube.
Au programme, un large tour d’horizon de l’actualité marseillaise, entre mercato hivernal, perspectives sportives et Coupe de France, avec d’autres débats qui agitent déjà les supporters marseillais.
🎙️ Les invités du live
Pour cette émission, plusieurs intervenants seront réunis autour de la table :
-
Jean Charles De Bono (Ex Joueur de l’OM et consultant FCM)
-
Nicolas Filhol (journaliste FCM)
-
Benjamin Courmes (journaliste FCM)
-
Gilles Castagno (Historien sur l’OM)
Un plateau d’experts et de passionnés pour décrypter les dossiers chauds du moment.
📌 Le programme de l’émission
Plusieurs thèmes majeurs seront abordés durant le live :
-
Mercato OM :
-
Robinio Vaz valorisé à 30 millions d’euros ?
-
Le dossier Himad Abdelli
-
Le mercato olympien est-il enfin lancé ?
-
-
Objectifs sportifs :
-
Quelle priorité pour l’OM cette saison ?
-
La Coupe de France comme objectif majeur ?
-
-
Débats et analyses autour de la stratégie du club et des choix à venir
⏰ Rendez-vous à 17h30
📺 Émission en direct sur YouTube
🕠 Début du live : 17h30
Une émission interactive, ouverte aux réactions et questions des supporters, pour décrypter toute l’actualité de l’OM en temps réel.