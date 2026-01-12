Info Chrono
OM Actualités

🔴 Mercato OM, Coupe de France… en direct ce soir à 17h30 sur YouTube

Par La rédaction FCM -

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’annonce dense et animée. Pour l’analyser en profondeur, notre émission spéciale OM est à suivre en direct ce soir à 17h30 sur YouTube.

Au programme, un large tour d’horizon de l’actualité marseillaise, entre mercato hivernal, perspectives sportives et Coupe de France, avec d’autres débats qui agitent déjà les supporters marseillais.

🎙️ Les invités du live

Pour cette émission, plusieurs intervenants seront réunis autour de la table :

  • Jean Charles De Bono (Ex Joueur de l’OM et consultant FCM)

  • Nicolas Filhol (journaliste FCM)

  • Benjamin Courmes (journaliste FCM)

  • Gilles Castagno (Historien sur l’OM)

Un plateau d’experts et de passionnés pour décrypter les dossiers chauds du moment.

📌 Le programme de l’émission

Plusieurs thèmes majeurs seront abordés durant le live :

  • Mercato OM :

    • Robinio Vaz valorisé à 30 millions d’euros ?

    • Le dossier Himad Abdelli

    • Le mercato olympien est-il enfin lancé ?

  • Objectifs sportifs :

    • Quelle priorité pour l’OM cette saison ?

    • La Coupe de France comme objectif majeur ?

  • Débats et analyses autour de la stratégie du club et des choix à venir

⏰ Rendez-vous à 17h30

📺 Émission en direct sur YouTube
🕠 Début du live : 17h30

Une émission interactive, ouverte aux réactions et questions des supporters, pour décrypter toute l’actualité de l’OM en temps réel.

