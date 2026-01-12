🔴 Mercato OM, Coupe de France… en direct ce soir à 17h30 sur YouTube

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’annonce dense et animée. Pour l’analyser en profondeur, notre émission spéciale OM est à suivre en direct ce soir à 17h30 sur YouTube.

Au programme, un large tour d’horizon de l’actualité marseillaise, entre mercato hivernal, perspectives sportives et Coupe de France, avec d’autres débats qui agitent déjà les supporters marseillais.

🎙️ Les invités du live

Pour cette émission, plusieurs intervenants seront réunis autour de la table :

Jean Charles De Bono (Ex Joueur de l’OM et consultant FCM)

Nicolas Filhol (journaliste FCM)

Benjamin Courmes (journaliste FCM)

Gilles Castagno (Historien sur l’OM)

Un plateau d’experts et de passionnés pour décrypter les dossiers chauds du moment.

📌 Le programme de l’émission

Plusieurs thèmes majeurs seront abordés durant le live :

Mercato OM : Robinio Vaz valorisé à 30 millions d’euros ? Le dossier Himad Abdelli Le mercato olympien est-il enfin lancé ?

Objectifs sportifs : Quelle priorité pour l’OM cette saison ? La Coupe de France comme objectif majeur ?

Débats et analyses autour de la stratégie du club et des choix à venir

⏰ Rendez-vous à 17h30

📺 Émission en direct sur YouTube

🕠 Début du live : 17h30

Une émission interactive, ouverte aux réactions et questions des supporters, pour décrypter toute l’actualité de l’OM en temps réel.