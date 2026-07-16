🔵⚪️ Mercato OM : QUI POUR REMPLACER GREENWOOD ? Aubameyang file en Liga !

Petit débat Foot Marseille ce mercredi pour revenir sur le transfert de Greenwood au Fener pour 39M€. Détails du deal, qui pour le remplacer ? Aubameyang file en Liga !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous.

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