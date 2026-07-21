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OM Actualités

🔵⚪️ OM : Le MERCATO démarre, les départs… le premier match amical !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DFM diffusé ce lundi à 17h30 !  Au menu : le premier match amical, l’effectif et le mercato !

 

 

Nous avons les clés de notre futur studio, on a besoin de vous pour le reconstruire !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous.

💙🤍 Je soutiens FC Marseille

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