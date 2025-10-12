🔵⚪ Igor Paixão : “Mon rêve le plus fou, c’est d’être champion avec l’OM”

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Igor Paixão (25 ans) a connu des débuts contrastés depuis son arrivée cet été en provenance du Feyenoord Rotterdam pour environ 30 millions d’euros hors bonus. Arrivé blessé, le Brésilien a mis du temps à trouver le rythme de la Ligue 1 et à s’intégrer dans le système de Roberto De Zerbi.

Le Brésilien a s’est exprimé sur ses ambitions exprimées sur le média officiel du club :

“Je suis venu ici à l’OM avec l’idée d’être champion avec l’Olympique de Marseille. C’est mon rêve le plus fou.”

Auteur d’un doublé express et d’une passe décisive lors de la victoire éclatante de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, Paixão est devenu en quelques jours la nouvelle coqueluche du Vélodrome.

Une performance XXL saluée par De Zerbi, qui avait tenu à le défendre avant le match :