🔵⚪ OM – Aston Villa : Quelle heure, quelle chaine (streaming) ?

À trois jours du coup d’envoi de la Ligue 1, l’Orange Vélodrome affiche déjà complet pour la réception d’Aston Villa. Plus de 62 000 spectateurs attendus, un adversaire prestigieux, des retrouvailles marquantes et un dernier test grandeur nature pour l’OM de Roberto De Zerbi.

La saison officielle n’a pas encore commencé, mais le Vélodrome est déjà bouillant. Ce samedi 9 août, plus de 62 000 supporters garniront les travées pour le dernier match amical de l’OM face à Aston Villa. Les billets, épuisés depuis plusieurs jours, témoignent de l’engouement exceptionnel autour du club phocéen, malgré quelques incertitudes sportives.

Ce choc face à un quart de finaliste de la dernière Ligue des champions – éliminé de justesse par le PSG – est l’occasion parfaite pour les Marseillais de se jauger face à une équipe de Premier League.

Des compos proches de la réalité

Roberto De Zerbi devrait aligner un onze quasi définitif avec Greenwood, Gouiri et Højbjerg. Côté anglais, Unai Emery devrait s’appuyer sur son attaquant vedette Ollie Watkins.

OM (probable) : Rulli – Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Medina – Gomes, Højbjerg, Rabiot – Rowe, Gouiri, Greenwood.

Aston Villa (probable) : Martinez – Cash, Mings, Konsa, Maatsen – Kamara, McGinn – Bailey, Rogers, Malen – Watkins.

Retrouvailles et premières fois

Ce match aura un parfum particulier avec le retour de Boubacar Kamara, formé à l’OM et parti libre en 2022. Les supporters croiseront aussi Evann Guessand, Marseillais de naissance, tout juste transféré à Aston Villa pour 35 M€.

Infos pratiques

Date et heure : samedi 9 août, 19h00

Lieu : Orange Vélodrome (complet, plus de 62 000 spectateurs)

Diffusion : chaîne Twitch officielle de l’OM et site du club (Peuple Bleu et Blanc)

Un avant-goût électrique de la saison 2025-2026, où le Vélodrome entend bien redevenir un volcan chaque week-end.

Weah pas apte pour cette rencontre

Timothy Weah ne foulera pas la pelouse contre les Anglais comme il l’a lui même indiqué en conférence de presse jeudi soir :