🔵⚪ OM : Bissouma ciblé ? Qui pour remplacer Murillo ? 🔥 OM vs PSG, départ de Kondogbia, Henrique ? 👀

Voici le replay de débat FAQ Marseille ! 🔵⚪ Comme chaque mardi, notre journaliste @FilholNicolas vous parle de l’OM en live sur Twitch ! Deux sujets au programme : ⚽ L’OM vise Yves Bissouma : un renfort idéal pour le milieu ? 🤕 Qui pour remplacer Amir Murillo blessé ? Les pistes possibles. Et après ces deux thèmes, on débat ensemble de VOS sujets et VOS questions ! 💬🔥 💬 Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains débats sur l’OM !

En replay sur Youtube !