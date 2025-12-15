🔵⚪ OM – Monaco (1-0) : Greenwood l’ovni, Rulli décisif… Le Debrief complet avec Romain Alessandrini !

FC Marseille était en live pour le debrief du match OM – Monaco (1-0) ! Dans notre studio au Black Angus à la Valentine, revival OM tv avec le journaliste Sébastien Pietri et notre consultant Jean Charles de Bono accompagnés par notre invité Romain Alessandrini pour analyser cette courte victoire de l’OM !

