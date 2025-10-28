Info Chrono
OM Actualités

🔵 ⚪️ OM : Comment se relancer après cette sale semaine ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce lundi 27 octobre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le match entre l’OM et Angers ce mercredi. Avant match, l’OM dans les média et comment se relancer après 2 défaites au menu…

 

Débat Foot Marseille de ce 27/10/2025

 

Gros débat : Comment se relancer après cette sale semaine ?

 

  • Défaites face au Sporting / Lens, bien différentes ? Incapacité à bien attaquer face au RCL
  • Pavard dans la tourmente
  • Le choix tactique d’une défense à 3 ?
  • De Zerbi doit trancher pour sa défense centrale ?
  • Une attaque à renforcer ?
  • Un milieu de terrain à équilibre ?

 

Avant match : OM – Angers pour se relancer ?

  • Angers quel onze ? 15e de Ligue 1…
  • Quel onze ? Retour à une défense à 4 ?
