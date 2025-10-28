🔵 ⚪️ OM : Comment se relancer après cette sale semaine ?

Ce lundi 27 octobre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le match entre l’OM et Angers ce mercredi. Avant match, l’OM dans les média et comment se relancer après 2 défaites au menu…

Débat Foot Marseille de ce 27/10/2025

Gros débat : Comment se relancer après cette sale semaine ?

Défaites face au Sporting / Lens, bien différentes ? Incapacité à bien attaquer face au RCL

Pavard dans la tourmente

Le choix tactique d’une défense à 3 ?

De Zerbi doit trancher pour sa défense centrale ?

Une attaque à renforcer ?

Un milieu de terrain à équilibre ?

Avant match : OM – Angers pour se relancer ?