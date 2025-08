🔵 Mercato OM – Walid Acherchour : “C’est une très bonne nouvelle pour Marseille”

InvitĂ© Ă rĂ©agir Ă l’arrivĂ©e probable de Joel Ordóñez Ă l’Olympique de Marseille, le journaliste Walid Acherchour a livrĂ© un avis trĂšs Ă©logieux sur le dĂ©fenseur Ă©quatorien dans l’After Foot sur RMC Sport. Il salue un recrutement ambitieux et cohĂ©rent avec la nouvelle direction sportive du club.

Un défenseur trÚs courtisé et une piste validée par les spécialistes

Alors que Joel Ordóñez est annoncĂ© tout proche de rejoindre l’OM en provenance du Club Bruges, la nouvelle a suscitĂ© une vague de rĂ©actions positives dans le paysage foot français. Walid Acherchour, journaliste de l’After Foot sur RMC Sport, a tenu Ă souligner le potentiel Ă©norme du joueur et le coup rĂ©alisĂ© par Marseille.

đŸ—Łïž “Je l’ai vu en Ligue des champions et je me suis renseignĂ© auprĂšs des spĂ©cialistes belges qui en parlent comme le meilleur dĂ©fenseur du championnat, d’un joueur qui a une grosse marge de progression et qui a dĂ©jĂ montrĂ© de trĂšs trĂšs belles choses.”

— Walid Acherchour, RMC Sport, jeudi 31 juillet 2025

Ordóñez, ĂągĂ© de seulement 20 ans, est considĂ©rĂ© comme l’un des jeunes dĂ©fenseurs les plus prometteurs d’Europe. PassĂ© par l’Independiente del Valle en Équateur, il s’est rapidement imposĂ© comme un pilier dĂ©fensif en Jupiler Pro League, attirant l’attention de clubs majeurs du continent.

L’OM sur un terrain prestigieux

Ce qui impressionne Ă©galement Walid Acherchour, c’est le niveau de concurrence sur ce dossier. Le joueur ne figurait pas uniquement sur les radars marseillais :

đŸ—Łïž “Il rentre totalement dans le profil de joueur que De Zerbi veut. C’est dĂ©jĂ trĂšs intĂ©ressant de voir que Marseille peut se positionner sur ce type de marchĂ© car l’Inter Ă©tait dessus, des clubs de Premier League Ă©galement. Luis Campos a Ă©tĂ© le voir, il Ă©tait dans sa short list pour le PSG.”

Ce positionnement traduit un changement d’ambition clair du club phocĂ©en sous la houlette du nouvel entraĂźneur Roberto De Zerbi et de la direction marseillaise, qui n’hĂ©sitent plus Ă cibler des profils jeunes, bankables et trĂšs suivis.

Le transfert de Joel Ordóñez devrait coĂ»ter entre 25 et 32 millions d’euros, selon les sources, un montant qui illustre la montĂ©e en gamme des choix de recrutement de l’OM. Pour Acherchour, cet investissement est pleinement justifiĂ© :

đŸ—Łïž “La valeur marchande c’est entre 25 et 30 millions d’euros, c’est quelque chose de consĂ©quent. Et c’est bien de voir l’OM cibler des joueurs qui peuvent leur faire changer de dimension. C’est une trĂšs trĂšs bonne nouvelle pour Marseille.”

Un mercato prometteur sous De Zerbi

En attirant un profil comme celui de Joel Ordóñez, Marseille confirme un virage stratĂ©gique fort, misant sur le potentiel et la revente plutĂŽt que sur des paris Ă court terme. Reste maintenant Ă finaliser officiellement l’arrivĂ©e du dĂ©fenseur pour donner encore plus de crĂ©dit Ă ce mercato ambitieux.