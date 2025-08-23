🚨⚪🔵 ENORME COUP DE THEATRE ! De Zerbi prêt à tendre la main à Rabiot !

Au terme de la victoire de l’OM face au Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à un possible retour d’Adrien Rabiot dans le groupe marseillais.

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur italien a tenu des propos lourds de sens concernant le milieu français, écarté après les récents incidents :

« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, ce n’est pas seulement lié à la valeur du joueur mais aussi à la personne qu’il est. »

Et d’ajouter :

« Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer les choses, que ça se remette. »

Ces déclarations marquent un possible tournant dans ce feuilleton. Alors que la mise à l’écart de Rabiot semblait actée et définitive, De Zerbi laisse entrevoir une réconciliation, insistant sur l’importance de l’homme autant que du joueur.

🔵⚪ Un signal fort qui pourrait relancer l’avenir de Rabiot à l’OM, au moment où le vestiaire et les supporters attendent de la clarté sur ce dossier brûlant.

👉 Affaire à suivre de très près dans les prochains jours…