🚨 MERCATO OM : pourquoi il faut vendre Greenwood (et VITE) !

Mercato OM : faut-il vendre Mason Greenwood cet été ?

Dans cette vidéo, on vous donne les 5 raisons qui peuvent pousser l’Olympique de Marseille à envisager une vente de Greenwood lors du mercato. Entre la situation financière de l’OM, les besoins de ventes, la masse salariale, le projet sportif, le rôle du joueur dans le collectif et les possibles offres sur le marché, le dossier Greenwood peut devenir l’un des grands feuilletons du mercato marseillais. Faut-il absolument garder Greenwood à l’OM ? Ou au contraire profiter de sa valeur pour reconstruire un effectif plus équilibré ? On en débat dans Débat Foot Marseille.