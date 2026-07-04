🚨 MERCATO OM : pourquoi il faut vendre Greenwood (VITE) !

Faut-il vendre Mason Greenwood dès cet été ? Alors que plusieurs grands clubs européens suivent de près l’attaquant anglais et que l’OM doit réaliser des ventes importantes lors de ce mercato, la question divise les supporters marseillais.

Dans cette nouvelle vidéo de Football Club de Marseille, nous vous présentons les cinq principales raisons qui pourraient pousser les dirigeants olympiens à céder leur meilleur buteur. Situation financière du club, réduction de la masse salariale, projet sportif ou encore opportunités de marché : tous les arguments sont passés au crible pour alimenter le débat.

👉 Découvrez la vidéo ici : https://youtu.be/RsnbGgbwKL0