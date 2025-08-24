🚨 Mercato OM : Rabiot prêt à rester !

Le feuilleton Adrien Rabiot connaît un nouveau rebondissement. Alors que son avenir à l’Olympique de Marseille semblait s’écrire loin du Vélodrome après son exclusion du groupe, des signaux d’apaisement apparaissent.

Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain français continue d’échanger régulièrement avec ses coéquipiers et aurait toujours l’envie de rester à l’OM. Rabiot serait même attristé de voir l’affaire aller aussi loin, d’autant plus qu’il ne serait pas pleinement séduit par les clubs venus récemment aux renseignements sur sa situation.

De son côté, Roberto De Zerbi a surpris en conférence de presse après la victoire de l’OM face au Paris FC (4-2) samedi soir. Le coach italien a en effet laissé entendre qu’il était prêt à rouvrir la porte à un retour du joueur :

« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia), mais l’espoir que j’ai, ce n’est pas seulement lié à la valeur du joueur mais aussi à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer les choses. »

Qu’en pensent Longoria et Benatia ?

Une sortie médiatique qui aurait pris la direction marseillaise de court, alors que Longoria et Benatia semblaient jusque-là fermes sur le dossier.

Entre la volonté affichée de Rabiot de poursuivre l’aventure et le discours conciliant de De Zerbi, l’hypothèse d’une réintégration du milieu international prend de l’épaisseur.

Reste désormais à voir si la direction olympienne suivra son entraîneur dans cette ouverture, ou si le divorce reste inévitable.

