🚨 OM – PSG : le match reporté, la nouvelle date officialisée !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé ce dimanche soir une décision qui concerne directement le Classique entre l’OM et le PSG. La rencontre, comptant pour la 5e journée de Ligue 1, devait initialement se tenir ce dimanche 21 septembre au Stade Vélodrome. Mais les conditions météorologiques ont contraint les autorités à revoir leurs plans.

« En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de L1 et prévue ce soir, a été reportée sur décision du Préfet des Bouches-du-Rhône. La rencontre a été reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h00 », a indiqué la LFP dans un communiqué officiel.

Une décision motivée par la sécurité

Le Classique @OM_Officiel – @PSG_inside reporté au lundi 22 septembre à 20h00. En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 21, 2025

Face aux pluies abondantes annoncées sur la région, la préfecture a jugé préférable de reporter le match afin de garantir la sécurité des spectateurs, des joueurs et de l’ensemble des acteurs mobilisés autour de cet événement majeur. Le choc OM – PSG attire toujours des dizaines de milliers de supporters et une attention médiatique considérable, ce qui rendait impossible le maintien du match dans des conditions dégradées.

Ce report d’une journée permettra non seulement d’éviter tout risque lié aux intempéries, mais aussi d’assurer une meilleure organisation logistique pour les forces de l’ordre, déjà fortement mobilisées pour ce rendez-vous à haut risque.

Un Classique attendu

Ce OM – PSG est toujours l’un des matches les plus attendus du championnat. L’Olympique de Marseille, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, cherchera à confirmer son bon début de saison face à l’ogre parisien. De son côté, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sur sa lancée après un démarrage solide en Ligue 1.

Le coup d’envoi est donc fixé à ce lundi 22 septembre à 20h00. Les deux équipes auront finalement un délai supplémentaire de préparation avant de s’affronter dans ce qui reste l’un des rendez-vous les plus chauds du football français.

