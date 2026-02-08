10 anacdotes qui illustrent le Classique PSG – OM !

PSG vs OM n’est pas seulement un match : c’est un rendez-vous chargé d’histoire, de drames et d’exploits. Depuis 2000, les confrontations ont offert des retournements de situation, des bagarres retentissantes, des joueurs devenus héros ou parias, et parfois des scènes qui ont fait le tour des médias — autant d’épisodes qui ont transformé ce duel en un des derbies européens les plus chauds.

10 anecdotes marquantes des années 2000 à aujourd’hui !

1. Didier Drogba martyrise la défense parisienne (OM–PSG, 2003)

Didier Drogba inscrit un but puissant après avoir dominé physiquement la charnière parisienne toute la soirée. Chaque prise de balle devient un duel gagné. Le Parc des Princes reconnaîtra lui-même sa prestation lors du match retour.

2. Le coup franc parfait de Juninho… Ah non, de Sabri Lamouchi (PSG–OM, 2004)

À la surprise générale, Sabri Lamouchi enroule un coup franc lointain qui laisse le gardien parisien sans réaction. Marseille s’impose, grâce à une action limpide et totalement maîtrisée.

3. Le doublé autoritaire de Niang au Parc (PSG–OM, 2006)

Mamadou Niang inscrit deux buts pleins de sang-froid au Parc des Princes, dont un face-à-face parfaitement conclu. Il célèbre sans provocation, mais avec une assurance qui glace le stade.

4. Le tacle salvateur de Taiwo devant Pauleta (OM–PSG, 2007)

Alors que Pauleta s’apprête à frapper à bout portant, Taye Taiwo surgit pour contrer in extremis. Le geste est propre, parfaitement chronométré, et déclenche l’ovation du Vélodrome.

5. Le lob audacieux de Valbuena au Parc (PSG–OM, 2008)

Mathieu Valbuena tente — et réussit — un lob subtil sur le gardien parisien avancé. Un but d’intelligence pure, célébré par une course effrénée vers le corner visiteurs.

6. Le 3–0 au Vélodrome, match référence de l’OM (OM–PSG, 2011)

Marseille survole la rencontre. Intensité, pressing, réalisme. Les Parisiens sont dépassés. Le troisième but, inscrit en contre, scelle l’un des Classiques les plus aboutis de l’OM sur le plan collectif.

7. Steve Mandanda écœure Paris à répétition (PSG–OM, 2013)

Steve Mandanda réalise plusieurs arrêts réflexes devant Ibrahimović et Cavani. À chaque parade, il harangue sa défense. Marseille s’incline, mais son capitaine sort grandi.

Je respecte chaque opinion, de mon côté il y a un grand respect pour Thauvin. À l’OM ce fut un super joueur, énormément décisif malgré un passage compliqué à ses débuts. Le positif l’emporte largement sur son départ libre et sa déclaration sur Marseille.pic.twitter.com/FmluIaNATp — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) August 3, 2025

8. Le but plein d’opportunisme de Florian Thauvin (OM–PSG, 2017)

Profitant d’un ballon mal repoussé, Florian Thauvin surgit et frappe sans contrôle. Le geste est rapide, instinctif, et permet à l’OM d’exister pleinement dans le match.

9. La victoire historique au Parc après neuf ans d’attente (PSG–OM, 2020)

But inscrit en première période, bloc défensif héroïque, duels gagnés jusqu’à la dernière seconde : Marseille s’impose 1–0. À la fin du match, les joueurs s’effondrent de joie — une libération visible en direct.

10. Le tacle rageur de Guendouzi suivi d’une provocation assumée (OM–PSG, 2022)

Matteo Guendouzi récupère un ballon clé au milieu, se relève immédiatement et harangue le public. Le geste est limite, mais symbolise l’état d’esprit marseillais ce soir-là : aucun complexe.