100M€ de pertes, grandes manœuvres du PFC pour Greenwood et un retour acté lors du mercato estival… Les 3 infos OM de ce jeudi 23 avril !

Dans une fin de saison sous haute tension, l’Olympique de Marseille joue bien plus que des points au classement. Entre urgence économique, offensives mercato et dossiers joueurs en suspens, chaque décision devient stratégique. Voici les trois informations majeures de ce jeudi 23 avril 2026 autour du club phocéen.

OM : 100 M€ de pertes… pourquoi la Ligue des champions est devenue une question de survie

La situation financière de l’Olympique de Marseille atteint un niveau critique. Avec un déficit estimé à plus de 100 millions d’euros sur la saison 2024-2025, le club se retrouve face à une équation simple : sans qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA, l’équilibre économique sera extrêmement difficile à atteindre.

Cette dépendance s’explique par l’écart colossal de revenus entre les compétitions européennes. Une participation à la C1 représente environ 50 millions d’euros (droits TV, billetterie, primes), un montant sans équivalent dans les autres tournois. À l’inverse, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence ne permettent pas de combler un tel déficit.

Dans ce contexte, le propriétaire Frank McCourt pousse à une gestion plus stricte, tandis que le président Stéphane Richard doit enclencher une nouvelle discipline financière. Sans Ligue des champions, des ventes de joueurs semblent inévitables dès cet été.

Mercato OM : le Paris FC passe à l’offensive pour Mason Greenwood

Le mercato s’annonce déjà agité, avec une offensive remarquée du Paris FC pour tenter de recruter Mason Greenwood. Le club parisien, soutenu par le groupe Red Bull et la famille Arnault, préparerait une offre ambitieuse, accompagnée d’un salaire conséquent pour séduire l’attaquant anglais.

Face à cela, l’Olympique de Marseille reste ferme. Greenwood est considéré comme un élément central du projet sportif, et un départ vers un concurrent direct en Ligue 1 n’est pas envisagé sans proposition exceptionnelle.

Le Paris FC mise également sur son projet en pleine expansion, porté par l’entraîneur Antoine Kombouaré. Mais malgré cette ambition, Marseille garde aujourd’hui l’avantage dans ce dossier et contrôle le tempo des négociations.

Mercato OM : coup de théâtre avec Angel Gomes, son avenir déjà scellé ?

Le dossier Angel Gomes connaît un nouveau tournant. Prêté à Wolverhampton Wanderers, le milieu offensif va faire son retour à Marseille après la relégation du club anglais.

Conditionnée au maintien en Premier League, l’option d’achat n’a pas été activée. Le bilan du joueur reste discret, avec peu d’impact durant son passage outre-Manche.

Sous contrat jusqu’en 2028, Gomes revient donc dans un contexte incertain. Son avenir dépendra notamment du prochain entraîneur, alors que des doutes persistent autour de Habib Beye.

Un départ dès l’été reste une hypothèse crédible, notamment vers l’Angleterre, où le joueur conserve une certaine cote. Ce dossier illustre les nombreuses zones d’ombre qui entourent encore la stratégie sportive de l’OM.