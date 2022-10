10M€ à payer pour le Vélodrome, la révélation de Tudor et l’indisponibilité de Clauss connue… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs FCM vous propose de suivre les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : 10M€ à payer pour le Vélodrome, la révélation de Tudor et l’indisponibilité de Clauss connue…

OM : Clauss ratera un choc, incertitude pour le deuxième !

Sorti sur blessure lors du match ce mardi face au Sporting, Jonathan Clauss devrait bel et bien rater deux rencontres. Une incertitude reste concernant le Clasico face au PSG !

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)

L’OM a été dépassé à peu près partout — Riolo

L’Olympique de Marseille se relance parfaitement en Ligue des Champions avec une belle victoire face au Sporting sur le score de 4-1 dans un Vélodrome à huis clos. Daniel Riolo n’a pas apprécié la prestation des joueurs d’Igor Tudor…

« L’OM n’a pas pris qu’un but d’entrée. L’OM a été absolument dépassé à peu près partout. Techniquement, mentalement, dans l’approche du match… Pendant certes peu de temps mais c’était un cauchemar. L’OM était parti pour perdre ce match parce que tout simplement, c’est une équipe inférieure au Sporting. Il arrive parfois ce qui peut se passer dans le foot, parce que ce sport propose des scénarios complètement dingue, et c’est ce qui s’est passé. Il y a un gardien qui a massacré le match. L’OM en a profité et c’est très bien. Tant mieux, ils se relancent mais derrière cette grande victoire importante qui te replace même si t’es toujours dernier, il y a a encore deux matchs à l’extérieur à Lisbonne et à Francfort puis recevoir Tottenham. Ce n’est pas simple dans ce qu’il reste à faire. Mais tu as un espoir et parfois le foot te permet d’y croire. Mais dans le jeu, c’est incroyable de constater que tu as mis 4 buts sans rien proposer en action offensive, en jeu. Tu as été présent, tu as eu un bon état d’esprit mais l’adversaire et notamment ce rôle capital que peut avoir un gardien, t’as donné et mis sur les rails pour gagner ce match avec une boulette énorme et une deuxième ! Tant mieux que l’OM ait pris cette victoire, je fais assez de compliment à l’OM depuis le début de la saison pour ce soir être sévère sur leur prestation. Leur état d’esprit était meilleur mais face à Tottenham, il était bon aussi ! C’est contre Francfort où c’était moyen et où on a eu l’impression qu’ils sont passés à côté. Là, ils ont bien réagi, grâce aux boulettes du gardien. Ils l’ont fait, mais dans le jeu, je ne vois rien de rassurant. C’est un paradoxe parce que le score de 4-1 est quand même large. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (04/10/22)

🗣 « L’adversaire et notamment le gardien t’as quasiment donné le match et tant mieux pour Marseille. L’OM n’a rien proposé dans le jeu » ⚪🔵 Daniel Riolo ne voit rien de rassurant dans la prestation de l’OM contre le Sporting. pic.twitter.com/BziztzMJ4E — After Foot RMC (@AfterRMC) October 4, 2022

OM : La surprenante révélation de Tudor !

Après la victoire 4-1 de l’OM face au Sporting, le coach Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse. Le technicien croate s’est confié sur son énervement juste avant le match, non sans malice…

En conférence de presse, Igor Tudor a expliqué son énervement avant le match, il a avoué en avoir un peu rajouté pour secouer ses propres joueurs…

« Sur l’avant-match, je veux expliquer mot après mot pour qu’il n’y ait pas de confusion. Être en retard, ça peut arriver à tout le monde mais le problème c’est que le délégué nous a dit à 18h55 le coup d’envoi. On a tout fait par rapport à cet horaire. A 19h, nous étions déjà prêts mais eux n’étaient pas encore dans le couloir. Du coup, le match a commencé quand il a commencé mais nous nous étions refroidis avec ces 10 minutes passées dans le couloir alors qu’eux sont sortis chauds. Et je dois admettre que j’ai un peu fait exprès de m’énerver pour réveiller mes joueurs que je voyais s’endormir un peu dans le couloir. J’étais énervé pas par rapport au fait qu’ils étaient en retard mais par rapport au choix d’horaire donné par le délégué qui n’a pas été respecté. Ça a été à l’encontre de mon équipe. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (04/10/2022)

Tudor : « Sur l’avant-match, je veux expliquer mot après mot pour qu’il n’y ait pas de confusion. Être en retard, ça peut arriver à tout le monde mais le problème c’est que le délégué nous a dit à 18h55 le coup d’envoi. On a tout fait par rapport à cet horaire. » #OMSPO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2022

Tudor : « A 19h, nous étions déjà prêts mais eux n’étaient pas encore dans le couloir. Du coup, le match a commencé quand il a commencé mais nous nous étions refroidis avec ces 10 minutes passées dans le couloir alors qu’eux sont sortis chauds. » #OMSPO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2022

Tudor : « Et je dois admettre que j’ai un peu fait exprès de m’énerver pour réveiller mes joueurs que je voyais s’endormir un peu dans le couloir. » #OMSPO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2022

Tudor : « J’étais énervé pas par rapport au fait qu’ils étaient en retard mais par rapport au choix d’horaire donné par le délégué qui n’a pas été respecté. Ça a été à l’encontre de mon équipe. » #OMSPO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2022

🗨️ « Tu veux quoi toi ? (…) Me touche pas ! » Le gros coup de sang d’Igor Tudor avant #OMSCP 🤬#UCL pic.twitter.com/SvN6h7GQVD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2022

L’OM va devoir verser 10 millions d’euros à la ville de Marseille?

Dans un entretien accordé à BFM Marseille, Jean-Marie Leforestier, le rédacteur en chef de Marsactu explique pourquoi l’OM va devoir verser près de 10 millions d’euros à l’Etat pour l’exploitation du Vélodrome.

L’Olympique de Marseille pourrait voir son loyer au Vélodrome augmenter dans les saisons à venir. D’après Marsactu qui s’est procuré un document de l’Etat, le club devra certainement verser près de 10 millions d’euros lors de la saison prochaine.

« L’Etat aurait voulu que l’OM paye plus. Le deal qui a été passé on va le rappeler, c’est 6 millions et demi de part fixe sur la saison 2022/2023 et une part variable. Cette part variable dépend des résultats de l’OM. Sportif mais aussi financier. Par exemple, quand on gagne 4-1 comme hier soir, c’est plutôt une bonne nouvelle pour le contribuable même si vous n’aimez pas le foot ! Plus l’OM ira loin, plus elle fera de recette et plus elle payera de loyer et moins la ville devra rembourser les travaux qui ont été fait lors des dernières rénovations. Là ce qu’il se passe, c’est que l’on a mis la main sur une note confidentielle de l’Etat qui dit à l’OM : vous devez arriver à 10 millions d’euros. Avec 6 millions d’euros de part fixe comme convenu mais une part variable beaucoup plus facile à déclencher. C’est de l’ordre de 80 à 20 millions d’euros. On aurait dû arriver aux 10 millions mais derrière, on peut considérer que ça grève les finances de l’OM et que certains supporters pensent que la ville en demande déjà beaucoup mais ça peut aussi être les services municipaux qui pourraient en bénéficier. Les bibliothèques, musées, crèches, écoles… On sait qu’il y a des difficultés. Cet argent public, quand il va dans le remboursement des travaux, il ne va pas dans les autres services publics. L’Etat le dit bien, ce n’est pas à lui de décider mais il a une expertise qu’il fait valoir pour la ville. C’est un avis officieux, ils n’ont pas à le donner mais si on leur demande, ils rendent un avis. Il dit simplement que vous devriez réussir à avoir un loyer plus important. Après, la ville de Marseille doit renégocier à partir de l’année prochaine. Elle aura cette base pour faire plier l’OM et les faire payer plus de 10 millions d’euros. » Jean-Marie Leforestier – Source : BFM Marseille (05/10/22)