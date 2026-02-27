Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 2 forfaits à Lyon, les supporters lancent le choc, la méthode Beye à Marbela… Les 3 infos OM du 27/02/2026
OM Actualités

2 forfaits à Lyon, les supporters lancent le choc, la méthode Beye à Marbela… Les 3 infos OM du 27/02/2026

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

 

1 – OM – OL : Fonseca annonce deux forfaits majeurs avant l’Olympico

Chapeau : À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais devra composer avec plusieurs absences importantes. En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé les forfaits de Pavel Sulc et Afonso Moreira.

L’Olympico de dimanche soir s’annonce déjà décisif dans la course au podium. Mais côté lyonnais, la préparation est perturbée par les blessures. Touché face à Strasbourg, Pavel Sulc ne sera pas du déplacement au Vélodrome. Afonso Moreira est également indisponible pour les deux prochaines rencontres, contre Marseille puis Lens.

L’entraîneur portugais n’a pas cherché à minimiser l’impact de ces absences :
« On va voir pour Pavel (à propos de la durée). Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, ça me semble impossible, comme pour Afonso Moreira (…) C’est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu’on a. J’estime que c’est plus facile de remplacer des joueurs défensifs. Naturellement, c’est préoccupant, car nous avons peu de solutions. Ce sont des éléments qui apportent des choses défensivement et pour prendre la profondeur, ce dont on a manqué dimanche à Strasbourg ».

Malgré ces coups durs, l’OL entend maintenir son ambition au Vélodrome. Reste à savoir si ces absences pèseront dans un duel déjà sous haute tension.

2 – OM – OL : Les supporters lyonnais lancent le choc !

À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont lancé les hostilités. Selon RMC Sport, le groupe “Lyon 1950” a déployé ce vendredi une banderole au centre d’entraînement du club rhodanien.

« Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers », pouvait-on lire sur le message, autorisé par le club. Les joueurs entraînés par Paulo Fonseca ont ensuite posé devant la banderole, affichant leur unité avant le déplacement au Vélodrome dimanche soir (20h45).

Un signal fort envoyé avant un rendez-vous toujours sous haute tension entre les deux rivaux historiques.

3 –  Beye change d’approche avant Lyon et relance la concurrence

À quelques jours du choc face à Lyon, l’Olympique de Marseille prépare sa relance sous l’impulsion d’Habib Beye. Selon L’Équipe, le technicien mise sur le dialogue, la confiance et un système adapté aux joueurs pour provoquer un rebond.

En stage à Marbella, Habib Beye a multiplié les échanges informels avec ses joueurs. Objectif : prendre le pouls du vestiaire et diffuser un message positif. Le coach sénégalais s’est montré satisfait de l’état d’esprit et de la qualité affichée, cherchant à installer un climat plus serein après une période agitée.

Le dossier du capitanat n’a pas été relancé malgré la suspension de Leonardo Balerdi à Brest. L’Argentin, resté associé à Nayef Aguerd en charnière lors des oppositions cette semaine, pourrait récupérer le brassard contre Lyon. Derrière eux, la défense type prend forme, avec une ligne capable d’évoluer à trois centraux avec le ballon, dans la continuité des principes installés par Roberto De Zerbi.

A lire aussi : McCourt, Benatia, Longoria : Où VA L’OM ?

Un système au service des joueurs

Beye souhaite surtout adapter son animation aux qualités de son effectif. Le 4-2-3-1 testé à l’entraînement a vu de nombreuses rotations. Le milieu nigérian Tochukwu Nnadi, jamais apparu en compétition depuis son arrivée, a ainsi été intégré aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg.

Moins volcanique que son prédécesseur, Beye entend miser sur des “bonnes ondes” et une concurrence ouverte pour relancer l’OM. Une méthode différente, qui sera rapidement évaluée face à Lyon.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823