25M€ pour VAZ ? La rumeur Zabiri et Medina sollicité… les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Voici les 3 infos OM du jour…

1) Dossier Robinio Vaz : prolongation gelée, avenir incertain

Annoncé comme une option offensive importante cet hiver, Robinio Vaz voit sa situation se tendre à l’OM. Malgré 19 apparitions, 4 buts et 2 passes décisives, le jeune attaquant de 18 ans n’a pas été utilisé face à Nantes, alimentant les interrogations.

En parallèle, les négociations pour une prolongation sont à l’arrêt, en raison d’un désaccord salarial jugé trop important. Selon L’Équipe, l’OM pourrait envisager une vente, le joueur étant valorisé entre 25 et 30 M€, avec un intérêt notamment venu d’Aston Villa et de l’Eintracht Francfort. Roberto De Zerbi a tenu à préciser : « Cela n’a rien à voir avec les contrats (…) ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. »

2) Mercato : l’OM se renseigne sur Yassir Zabiri

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs à l’affût du dossier Yassir Zabiri, attaquant marocain de 20 ans évoluant à Famalicão. Révélation de la Coupe du monde U20 2025, dont il a terminé meilleur buteur, Zabiri attire de nombreux clubs européens.

Selon le journaliste Hakim Zhouri, Benfica, Porto, Wolfsburg et l’OM suivent son évolution, sans offre concrète à ce stade. Cette piste s’inscrit dans une logique d’anticipation offensive, d’autant plus que le dossier Vaz pourrait influencer la stratégie marseillaise sur ce mercato hivernal.

3) Facundo Medina suivi par River Plate, l’OM hésite

De retour progressivement après plusieurs blessures, Facundo Medina suscite l’intérêt de River Plate, son club formateur. La presse argentine évoque une volonté de Marcelo Gallardo d’en faire un joueur central en vue de la Coupe du monde 2026.

Aligné récemment en Coupe de France puis face à Nantes, l’Argentin retrouve du rythme, mais son avenir reste flou. Sportivement, un départ hivernal semble peu probable, d’autant plus que l’OM manque de stabilité défensive et doit composer avec des absences, notamment celle d’Aguerd à la CAN.