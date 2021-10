OM – Lorient : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Milik, Payet, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, De la Fuente

𝕃𝕖𝕤 𝟚𝟙 𝕛𝕠𝕦𝕖𝕦𝕣𝕤 𝕤𝕖́𝕝𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟𝕟𝕖́𝕤 𝕡𝕒𝕣 𝕁𝕠𝕣𝕘𝕖 𝕊𝕒𝕞𝕡𝕒𝕠𝕝𝕚 pour la réception de Lorient 🔵⚪️ #OMFCL pic.twitter.com/QQ0bMLb7p6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 16, 2021

FC Lorient

Gardiens :

Nardi, Dreyer, Bartouche-Selbonne

Défenseurs :

Mendes, Le Goff, Fontaine, Hergault, Laporte, Loric, Jenz, Silva, Pétrot

Milieux :

Abergel, Monconduit, Boisgard, Le Fée, Diarra, Le Bris

Attaquants :

Laurienté, Moffi, Grbic, Ouattara.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez – Saliba, Balerdi, Luan Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi – Lirola, Payet (cap.), Dieng – Milik

FC Lorient :

Nardi – Mendes, Laporte, Jenz – Silva, Le Fée, Monconduit, Abergel (cap.), Le Goff – Laurienté, Moffi

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lorient

L’arbitre désigné pour OM – FC Lorient ce dimanche est monsieur Antony Gautier, assisté par Benjamin Pages et Nicolas Danos.. Le quatrième arbitre sera Aurélien Petit. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Hamid Guenaoui.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 16°C / ressentie 16°C

– Vent : 9km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lorient en Ligue 1

Victoires de l’OM : 15 Match nul : 7 Victoires Lorient : 6

Déclarations d’avant-match

« Il y a toujours cette obligation de résultat dans le football actuel, il faut remporter chaque match. Avec ce prisme, oui, il y a une obligation de gagner contre Lorient, dimanche. Mais pour moi, se dire obligé de gagner à tout prix rapproche plutôt de la défaite ! L’obligation est un peu de l’oppression, elle crée du stress, des difficultés en plus… Le plus important est de consolider une idée qu’on essaye d’inculquer, on veut croire à fond en elle. On a lancé un processus avec de nombreux nouveaux joueurs. Nous affrontons Lorient, qui a de très bons résultats contre les grosses formations de L1, une équipe forte à l’extérieur, avec une idée de jeu consolidée. Pour moi, la fatigue est plus mentale que physique, avec l’obligation de résultat, on peut manquer de fraîcheur quand on entend tout le temps le message « seuls les résultats comptent », un message qui détruit plus qu’autre chose. Cela peut faire un court-circuit à la réalité. Seule la manière va nous rapprocher du résultat, il faut de la joie, de la fraîcheur. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/10/2021)

« Nous avons disputé 9 matchs avec un total de point intéressant pour nous, avec un contenu qui est intéressant pour nous. Donc l’objectif est d’affirmer encore plus. On attaque un troisième bloc de ce championnat, avec la trêve internationale, où l’on doit affirmer encore plus nos idées de jeu, nos ambitions. Marseille, à Marseille, c’est un très gros défi à relever pour nous. Nous allons aller là-bas sans crainte et avec l’idée de proposer ce qu’on est capables de faire depuis le début de saison. On est allé à Lens, on les a beaucoup embêtés. Donc on va aller à Marseille, pas pour faire du Lens, mais pour faire du Lorient, avec nos qualités. C’est une pression positive. Ce match-là doit nous permettre de grandir et de montrer nos ambitions dans le jeu. » Christophe Pellissier– source : Conférence de presse (15/10/2021)