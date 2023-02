3 Infos OM du jour : Les insultes et banderoles parisiennes avant OM/PSG, les déclas d’avant-match et le groupe du PSG

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 grosses informations de la journée. Ce samedi retrouvez les informations en relation avec le classique à venir demain. Les supporters parisiens qui ont sorti banderoles et chants insultants, les déclas de Tudor et Galtier ainsi que le groupe du PSG avec un gros absent en plus de Neymar.

OM/PSG : Banderoles et chants insultants… Pour les supporters parisiens, ça ressemble au match de l’année !

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche. La victoire des hommes de Tudor en Coupe de France il y a quelques semaines face au PSG semble avoir laissé des traces chez les supporters parisiens…

Puisqu’en effet ces derniers se sont mobilisés hier après-midi pour un entraînement ouvert au public. Ils ont sorti des banderoles comme « Une fois pas deux soyez sans pitié avec eux » ou encore « Kylian aucun état d’âme ici c’est paname »

👊🔥 « Une fois pas deux, soyez sans pitié avec eux » Le message est clair, le Classique est lancé 🔴🔵 (📸 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/vWzxzODSHP — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 24, 2023

« Kylian aucun état d’âme ici c’est Paname ! » 🔴🔵 Nouvelle banderole du CUP. 📣 pic.twitter.com/rEpZrPYT13 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 24, 2023

Il y aussi eu lors de cette séance d’entraînement quelques chants insultants contre les Marseillais.

« UN MESSAGE AUX MARSEILLAIS ! » Gros craquage dans le Virage Auteuil, le Classique est lancé ! 🧨💥 #OMPSG pic.twitter.com/W7UlrHhAC3 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 24, 2023

Bref, ça ressemble quand même au match de l’année pour le PSG. Au moins pour leurs supporters qui l’ont bien fait comprendre à leurs joueurs.

OM – PSG : Galtier répond à Tudor !

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Igor Tudor a expliqué en conférence de presse que le PSG doit gagner tous les weekends vu leur effectif, ils ont donc la pression. Christophe Galtier lui a répondu vendredi soir…

Christophe Galtier a été interrogé vendredi soir en conférence de presse sur cette histoire de pression évoquée par Igor Tudor. Voici sa réponse :

Igor a beaucoup de classe et de malice

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas (en Coupe de France, ndlr), la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. » Christophe Galtier – source : Conférecne de presse (24/02/2023)

Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends

#Tudor ‘’Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023



« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)

OM/PSG : Un absent de marque confirmé (en plus de Neymar) côté parisien…

L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dimanche soir pour le choc de cette vingt-cinquième journée de Ligue 1. Malheureusement avec moins d’absents de prévu…

Christophe Galtier vient d’annoncer le groupe retenu pour affronter l’OM. Un temps incertain, Nuno Mendes est finalement bien présent. Achraf Hakimi est lui par contre absent. En plus de Neymar blessé pour plusieurs mois.

Gardiens : S.Rico, Letellier, G.Donnarumma

Défenseurs : Kimpembe, S.Ramos, Marquinhos, Bernat, N.Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu

Milieux : Verratti, F.Ruiz, Danilo, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : MBappé, Messi, Ekitike