30M€ pour Wahi, la séquence qui innocente Benatia et le dossier Belahyane… Les 3 infos OM de ce mercredi !

L’Olympique de Marseille s’est-il trompé avec Elye Wahi? Son temps de jeu diminue et en Angleterre, son profil semble plaire à Graham Potter, coach de West Ham…

West Ham insiste pour récupérer Elye Wahi ! ESPN évoque ce mercredi un potentiel transfert de l’attaquant français pour près de 30 millions d’euros ! Seulement, le média explique également que le joueur veut rester en France et s’imposer à l’OM. De son côté l’OM mise sur Maupay depuis quelques mois. L’attaquant lui est clairement passé devant dans la hiérarchie.

Pablo Longoria a clairement fait savoir que l’attaquant ne partira pas lors du mercato d’hiver. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. »

L’OM a diffusé ce mercredi la séquence complète qui a précédé le carton rouge reçu par Medhi Benatia, le directeur sportif du club.

Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence. Notre jeu, notre sport, notre club, nos supporters, notre ville méritent un traitement équitable et cohérent.

Le défenseur et ancien international marocain, qui occupe un rôle de directeur du football dans le club olympien, a exprimé sur beIN Sports son ressenti concernant la performance de l’équipe, visiblement déçu par cette défaite qui survient après une période difficile pour l’OM. « On a fait un très grand match, il y a de quoi être fier sur le contenu. On défend naïvement sur le but. On montre beaucoup de courage, d’abnégation. On revient grâce à un superbe but de Luis Henrique. Les pénaltys, on sait très bien que c’est un peu de la loterie. Il s’est passé un truc ce soir. Ce soir, ce que je viens de vivre, c’est grave ! Il y avait du monde, j’ai demandé au 4e arbitre de dire à Turpin qu’il y avait quand même penalty (sur Jonathan Rowe) et il a dit que je l’ai menacé. Je sais que je ne peux rien dire, mais retrouvez-moi les images »

Pour Benatia, la compétition représente une occasion de se relancer après des performances en dents de scie en championnat. L’élimination est un coup dur pour l’équipe, qui ne pourra désormais plus compter sur cette compétition pour rétablir sa dynamique de victoire. Benatia ne comprend pas les réactions du corp arbitral : « On marque, je vais voir le 4e arbitre en lui disant : »dites-lui quand même qu’il y avait penalty ». Je sépare mon coach qui s’embrouillait avec M. Létang. Et M.Turpin vient me mettre un carton rouge de 50 mètres, le 4e arbitre me dit : »« vous m’avez pointé du doigt et menacé ». (…) Pourquoi j’ai pas le droit de parler et de défendre mon équipe ? Il y a un acharnement, je n’ai plus le droit de parler. »

Alors que l’OM semble actif depuis plusieurs semaine sur le dossier du milieu de terrain Reda Belahyane, c’est un club italien qui semble bien avancé pour conclure ce dossier mercato.

La Lazio est en pourparlers actifs avec l’Hellas Vérone pour tenter de boucler le transfert de Reda Belahyane, le milieu de terrain marocain de 20 ans. Selon plusieurs sources italiennes, les discussions entre les deux clubs sont en cours afin de s’entendre sur le montant du transfert, bien que les détails précis restent encore à clarifier. La Lazio, consciente de la concurrence croissante sur le dossier, cherche à anticiper les intérêts d’autres clubs qui surveillent de près l’évolution de la situation de Belahyane, notamment l’Olympique de Marseille.

Le journaliste Fabrizio Romano a expliqué : « La Lazio serait en pourparlers actifs avec Vérone pour recruter le milieu de terrain marocain Reda Belahyane. Des négociations sont en cours entre les deux clubs pour s’entendre sur le montant du transfert, les discussions se poursuivent. La Lazio tente d’anticiper d’autres clubs intéressés par Belahyane. »

