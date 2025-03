Marquinhos prévient l’OM !

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant Liverpool aux tirs au but. Le capitaine parisien veut enchainer avec la reception de l’Om ce dimanche en Ligue 1 !

Après la rencontre, Marquinhos a exprimé sa satisfaction, insistant sur la progression de son équipe et le caractère exceptionnel de cette qualification : « Sur la double confrontation, il n’y a pas photo. Le PSG, c’est Chelsea, Dortmund et Liverpool maintenant. Tous les cinq ans, il y a quelque chose. C’est un jour spécial. » Le capitaine parisien a également souligné la jeunesse du groupe et l’état d’esprit conquérant qui anime l’équipe.

On n’a pas de limites… on a Marseille à la maison !

Mais pas question de trop savourer. Marquinhos a immédiatement tourné son regard vers la prochaine échéance, déjà capitale : le Classique contre l’Olympique de Marseille, prévu dimanche au Parc des Princes. « On n’a pas de limites, on veut progresser. On n’a pas le temps de se reposer, on a Marseille à la maison après, un match très important. »

Un message clair alors que les Parisiens, portés par leur succès européen, voudront enchaîner face à leur rival historique. De son côté, l’OM, actuellement en course pour une place en Europe, tentera de jouer les trouble-fêtes dans un contexte toujours particulier.

Le Classique PSG-OM s’annonce donc électrique, entre une équipe parisienne euphorique et un OM qui rêve d’un exploit au Parc des Princes. Rendez-vous dimanche pour une nouvelle bataille entre les deux plus grands clubs du football français.