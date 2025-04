OM : LA COLERE DE DE ZERBI ! LUIS HENRIQUE affole l’EUROPE ! BENATIA en ITALIE pour NEGOCIER ?

Retrouvez le replay du dernier numéro de Débat Foot Marseille avec Benjamin Courmes et nos intervenants Sourigna Manomay et Belmel Bouzelifa ! Au programme un gros débat sur le mercato de l’Olympique de Marseille et focus sur le match vs Toulouse.

Débat Foot Marseille – Semaine sous tension avant OM-Toulouse

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, et la tension monte avant la réception de Toulouse. Dans cette nouvelle édition de Débat Foot Marseille, nous revenons sur les sujets brûlants de l’actualité du club.

Pas de répit pour les Olympiens

Après une défaite frustrante, Roberto De Zerbi n’a pas ménagé son groupe et a haussé le ton. Quelle est la réaction des joueurs ? L’équipe parviendra-t-elle à rebondir ?

Le point sur les blessés

Leonardo Balerdi est probablement forfait jusqu’à la fin de saison. Luiz Felipe Ramos est indisponible pour le prochain match. Quel est leur état de forme et peut-on espérer les voir sur la feuille de match après Toulouse ?

Mercato : deux rumeurs qui agitent l’OM

Le marché des transferts commence déjà à faire parler :

De Zerbi vers l’AC Milan ? Le technicien marseillais intéresse les Rossoneri. Faut-il s’inquiéter ?

Le technicien marseillais intéresse les Rossoneri. Faut-il s’inquiéter ? Henrique à l’Inter ? Le latéral marseillais pourrait faire ses valises pour la Serie A. Où en sont les discussions ?

OM-Toulouse : un match clé

Ce match est crucial pour la suite de la saison. Nous faisons le point sur les enjeux :

Quelle place au classement en cas de victoire ou de contre-performance ?

Que vaut cette équipe de Toulouse ? Analyse de leur style de jeu.

Quel onze aligner avec des absences majeures.

