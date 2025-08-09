🔵⚪ OM – Aston Villa : Quel onze pour le dernier test de De Zerbi avant la Ligue 1 ?

À trois jours de la reprise du championnat, Roberto De Zerbi s’apprête à aligner un onze quasi définitif pour affronter Aston Villa devant plus de 62 000 spectateurs. Timothy Weah, lui, sera encore spectateur.

Le Vélodrome sera plein à craquer samedi 9 août pour un simple match amical. Plus de 62 000 supporters sont attendus pour ce dernier test grandeur nature avant le déplacement à Rennes en ouverture de la Ligue 1. L’OM, toujours invaincu dans sa préparation, affronte un adversaire de prestige : Aston Villa, quart de finaliste de la dernière Ligue des champions.

Weah devra patienter

la dernière recrue estivale de l’OM Timothy Weah ne foulera pas la pelouse contre les Anglais.comme il l’a lui même confié lors de sa conférence de presse de présentation ce jeudi :

« Je ne pense pas que je vais jouer le prochain match amical. J’ai encore besoin de temps pour bien récupérer, retrouver du rythme. Mais dès que ce sera le moment, je serai prêt à 100 % pour aller au combat avec eux », a-t-il expliqué en conférence de presse.

En attendant, l’international américain observe, apprend et s’adapte à la concurrence : « Murillo est un excellent joueur. Je suis là pour montrer que je peux évoluer à tous les postes. Et si je ne commence pas, je suis là pour soutenir l’équipe. »

Le onze probable de l’OM

Roberto De Zerbi devrait s’appuyer sur une équipe proche de celle qui débutera le championnat, avec Mason Greenwood en attaque et Pierre-Emile Højbjerg au milieu.

OM (probable) : Rulli – Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Medina – Gomes, Højbjerg, Rabiot – Rowe, Gouiri, Greenwood.

Côté anglais, Unai Emery devrait aligner son équipe-type, avec Ollie Watkins en pointe et Boubacar Kamara de retour sur la pelouse du Vélodrome.

