OM : Groupe, podium, Balerdi… la conf de Beye résumée en 5 points !

À la veille de Toulouse – OM, l’entraîneur marseillais Habib Beye s’est exprimé ce vendredi au centre Robert-Louis-Dreyfus. Deux jours après l’élimination en Coupe de France face à Toulouse FC, le coach olympien veut voir son équipe réagir rapidement en championnat. Il a évoqué la gestion mentale du groupe, les axes de progression défensifs et la situation de certains joueurs. Malgré les critiques et les buts encaissés récemment, il affiche sa confiance dans son effectif et maintient l’objectif de revenir sur le podium.

1. Rebondir rapidement après l’élimination

Beye veut tourner la page de la Coupe et remobiliser ses joueurs pour la Ligue 1.

« Il faut redonner de l’énergie, de la sérénité et de la confiance à ce groupe. Malgré la déception, on n’a pas le temps de s’appesantir dessus. Le match de samedi est très important pour l’objectif que l’on a en championnat. »

Selon lui, deux jours peuvent suffire pour agir sur l’aspect mental et préparer une nouvelle confrontation contre Toulouse.

2. L’objectif : revenir sur le podium

Malgré la sortie en Coupe de France, l’entraîneur olympien reste focalisé sur les ambitions en championnat.

« L’objectif Coupe de France est parti mais pour l’autre, on s’est donné les moyens de revenir sur le podium. […] Je ne parle pas de saison chaotique mais je comprends la déception des supporters. »

Beye rappelle que l’équipe doit rester dans les objectifs fixés par le club.

🗣️ “On avait travaillé les coups de pied arrêtés mais on était pas forcément en faiblesse là-dessus avant”#Beye : “Les CPA ? On avait travaillé les coups de pied arrêtés mais on était pas forcément en faiblesse là-dessus avant. On a été défaillant sur l’agressivité dans ce… pic.twitter.com/ikDVYMkgmj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026

3. Corriger les failles défensives et les coups de pied arrêtés

Le coach reconnaît que l’OM doit progresser sur le plan défensif.

« Prendre deux buts par match c’est trop. Heureusement on en marque aussi beaucoup mais on prend trop de buts. »

Il pointe également les lacunes sur les phases arrêtées :

« On a été défaillant sur l’agressivité dans ce secteur de jeu. Il faudra être bien meilleurs sur les phases arrêtées parce que les matchs se jouent aussi là-dessus. »

4. Un groupe presque au complet

L’entraîneur marseillais a fait un point sur son effectif avant la rencontre.

« Nadir a pris un coup et ne sera pas disponible sinon tout le monde est de retour et disponible. Le groupe est complet. »

Seul Bilal Nadir est donc forfait, tandis que le reste de l’effectif est opérationnel pour ce déplacement.

🗣️ “Pavard doit être un leader, il doit être impliqué à 100%”#Beye : “#Pavard ? Tous mes joueurs ont un rôle à jouer. On a pu faire des choix sur certains matchs mais ça ne veut pas dire qu’ils ne travaillent pas à l’entraînement. Pavard doit être un leader, il doit être… pic.twitter.com/eHnCh51xeE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026

5. Confiance aux joueurs et valorisation des individualités

Beye a tenu à soutenir plusieurs joueurs tout en soulignant leur rôle dans le collectif.

À propos d’Igor Paixão :

« Son obsession et son intention cela doit être le but. […] Igor Paixao joue avec du plaisir et il nous apporte beaucoup. »

Il a également affiché son soutien à Leonardo Balerdi et évoqué le rôle de leader attendu de Benjamin Pavard au sein du groupe marseillais.