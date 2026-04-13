Ligue 1 : Lyon s’impose et se rapproche de l’OM !

Devant son public du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire. Ce dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés avec autorité face au FC Lorient (2-0), mettant fin à une série préoccupante de neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

Un succès attendu pour relancer la dynamique

Longtemps en difficulté ces dernières semaines, l’OL avait besoin d’un déclic pour rester dans la course aux places européennes. Ce succès arrive au moment idéal dans une fin de saison où chaque point compte. Sérieux défensivement et plus inspirés offensivement en seconde période, les Lyonnais ont su faire la différence grâce à leurs entrants.

Le coaching de Paulo Fonseca s’est révélé décisif. Au retour des vestiaires, l’entrée du jeune talent brésilien Endrick a dynamisé l’attaque lyonnaise. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine de l’ouverture du score en délivrant une passe précise à Roman Yaremchuk, buteur à la 49e minute. Quelques minutes plus tard, Corentin Tolisso, également entré en jeu, a fait le break d’une frappe maîtrisée à la 56e minute, scellant le sort de la rencontre.

Lyon reste au contact de l’Europe

Grâce à cette victoire précieuse, l’Olympique Lyonnais grimpe à la cinquième place du classement de Ligue 1. Les Gones reviennent à seulement un point de l’Olympique de Marseille, actuel quatrième, et restent pleinement engagés dans la lutte pour une qualification en Ligue des Champions.

Ce succès pourrait marquer un tournant dans la saison lyonnaise. Après une période de doute, le collectif semble avoir retrouvé de la cohésion et de l’efficacité, notamment grâce à l’apport du banc. Face à une équipe de Lorient combative mais limitée offensivement, l’OL a su faire preuve de réalisme et de maîtrise.

Les résultats de la 29e journée de Ligue 1

Vendredi 10 avril, 19h :

Paris 4-1 Monaco

Vendredi 10 avril, 21h05 :

Marseille 3-1 Metz

Samedi 11 avril, 19h :

Auxerre 0-0 Nantes

Samedi 11 avril, 21h05 :

Rennes 2-1 Angers

Dimanche 12 avril, 17h15 :

Nice 1-1 Le Havre

Toulouse 0-4 LOSC Lille

Dimanche 12 avril, 20h45 :

Lyon 2-0 Lorient

Mercredi 13 mai :

Brest – Strasbourg

Lens – Paris Saint-Germain

Une fin de saison sous tension

À cinq journées de la fin, la bataille pour les places européennes s’annonce intense. L’OL revient à 1 point de l’OM, la course finale s’annonce tendue !