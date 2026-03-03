4 absents face au TFC, Nadir vers la Liga et fin de cette piste italienne… les 3 infos OM de ce mardi !

À la veille d’un quart de finale de Coupe de France décisif, l’Olympique de Marseille concentre l’attention entre actualité sportive et dossiers mercato. En conférence de presse, Habib Beye a clarifié la situation de son groupe avant la réception du TFC. En parallèle, plusieurs mouvements potentiels agitent déjà les coulisses du club phocéen. Entre absences confirmées et pistes refermées, tour d’horizon des trois informations marquantes de ce mardi 3 février 2026.

OM : Beye confirme 4 absences face au TFC demain !

Présent devant les médias à la veille du quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC, Habib Beye a officialisé quatre absences pour ce rendez-vous au Vélodrome.

L’entraîneur marseillais a détaillé la situation : Amine Gouiri est jugé trop court physiquement pour tenir sa place. Quinten Timber, touché à l’épaule, est préservé mais pourrait postuler dès le week-end en championnat. Tadjidine Mmadi, apparu avec la Pro 2, souffre d’une douleur à la cuisse et reste indisponible. Enfin, Pierre-Emile Højbjerg sera suspendu pour cette rencontre à élimination directe.

Ces absences obligent le staff à revoir ses options dans un contexte où l’OM souhaite confirmer après son succès face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. La profondeur d’effectif et la gestion des rotations seront déterminantes pour franchir l’obstacle toulousain.

Mercato OM : Villarreal et Marcelino proches de refaire un coup à la Pape Gueye ?

Le dossier Bilal Nadir prend de l’ampleur. Le milieu de 22 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, et aucune prolongation n’a été officialisée à ce stade.

Selon le média espagnol Fichajes, le Villarreal CF serait en position favorable pour récupérer le joueur sans indemnité de transfert. Une opération qui rappellerait certaines stratégies déjà observées sur le marché, notamment sur des joueurs arrivant en fin de bail.

L’absence de Bilal Nadir dans le groupe face à l’Olympique Lyonnais a renforcé les interrogations autour de son avenir. Sa valeur marchande est estimée à 9 millions d’euros par Transfermarkt, tandis que son salaire annuel en France serait d’environ 270 000 euros selon les données relayées par la presse spécialisée.

À ce jour, ni le club marseillais ni l’entourage du joueur n’ont confirmé l’existence d’un accord. Le dossier reste donc conditionné aux discussions en cours et à l’évolution de la situation contractuelle.

Mercato OM : Benatia peut oublier Winston McKennie !

La piste Winston McKennie est désormais définitivement close pour l’OM. Le milieu international américain a prolongé son contrat avec la Juventus FC jusqu’en juin 2030.

Âgé de 27 ans, le joueur était annoncé dans le viseur marseillais ces dernières semaines, notamment par le journaliste italien Nicolò Schira. D’autres clubs européens comme l’Inter Milan, l’AC Milan, l’AS Roma ou encore Aston Villa FC étaient également cités.

En officialisant cette prolongation, la Juventus sécurise un élément clé de son effectif et écarte toute hypothèse de départ à court terme. Pour Mehdi Benatia, cela signifie la fin d’une option étudiée en vue du prochain mercato estival.

Le club phocéen devra désormais explorer d’autres profils afin d’anticiper les ajustements attendus dans l’entrejeu marseillais.