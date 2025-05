5 points à retenir de la conférence de presse de Geoffrey Kondogbia avant LOSC – OM

À la veille d’un choc crucial dans la course à l’Europe, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé en conférence de presse. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a livré son analyse sur le groupe, l’adversaire lillois, et certains sujets d’actualité autour du club.

1. Le stage à Rome, un levier de cohésion

Geoffrey Kondogbia s’est montré satisfait du mini-stage organisé en Italie dans la semaine. Une initiative qui semble avoir porté ses fruits en termes de lien collectif.

« On est contents d’avoir passé un petit moment ensemble. C’est toujours positif, on apprend à se connaître dans l’intimité. »

Il insiste cependant sur la continuité d’un état d’esprit combatif :

« L’état d’esprit a toujours été le même : essayer de gagner les matches. »

2. Lille représente un test important

Le milieu marseillais voit dans le déplacement au Stade Pierre-Mauroy une opportunité de jauger la progression de son équipe face à un adversaire solide et structuré.

« En tant que joueur avec de l’ambition, ça reste un bon test pour nous. Lille est une équipe qui a l’habitude de travailler ensemble, qui est sur une certaine méthode de travail depuis plusieurs années, et en avance par rapport à nous à ce niveau. C’est un gros poisson du championnat. »

3. Une réaction mesurée aux Trophées UNFP

Aucun joueur de l’OM ne figure parmi les nommés des Trophées UNFP, une décision qui a suscité des réactions chez les supporters. Kondogbia, lui, a pris la nouvelle avec du recul.

« On en a plutôt rigolé. Très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre, c’est les choix et il faut les respecter. »

Il conclut avec une pensée pour ses coéquipiers :

« Nous, on a notre opinion de nos joueurs et de notre coach et c’est le plus important. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On aurait aimé y être car ça fait toujours plaisir. »

4. Confiance et stabilité avant le sprint final

S’il reconnaît un retard structurel par rapport à des équipes comme Lille, Kondogbia souligne l’unité retrouvée dans le vestiaire. L’objectif est désormais clair : terminer fort.

5. L’envie de se mesurer aux meilleurs

À l’approche d’un affrontement qui pourrait peser dans la course à la Ligue des champions, le message est simple : Marseille se prépare à livrer bataille face à un concurrent direct.