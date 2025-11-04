Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 9 absents face à l’Atalanta ! Balzaretti arrive… Live ce mardi à partir de 15h !
OM Actualités

9 absents face à l’Atalanta ! Balzaretti arrive… Live ce mardi à partir de 15h !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM va affronter l’Atalanta ce mercredi et devra faire avec 9 joueurs absents ! De plus, Federico Balzaretti va venir renforcer le board marseillais . Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

