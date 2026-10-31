Le recadrage de Keyliane Abdallah, l’accord qui doit ramener Adidas dès 2027 et les choix de Bruno Genesio avant OM–Toulouse ont marqué la semaine marseillaise. Voici les trois dossiers à retenir, actualisés avant la réception du TFC dimanche soir au Vélodrome.

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1. Keyliane Abdallah envoyé en réserve pour retrouver de la constance

D’après les informations publiées lundi 26 octobre par RMC Sport, Keyliane Abdallah a accepté sa mise à l’écart temporaire avec la réserve de l’OM. Le jeune attaquant a rejoint la Pro 2 sans contester la décision de Bruno Genesio et avec l’intention de répondre par son travail. Le staff lui reprochait une baisse d’investissement lors de certaines séquences, notamment pendant les vingt dernières minutes très tendues contre Le Havre. Le détail de sa réaction et des attentes du staff est à retrouver dans l’article FCM↗.

Genesio a ensuite confirmé que la sanction devait servir l’apprentissage du joueur et rappeler les exigences du groupe professionnel. Abdallah travaille donc avec la réserve, sans qu’une date de retour en équipe première ait été annoncée. Son cas reste distinct de celui d’un joueur écarté durablement : l’objectif affiché est de retrouver de la régularité, de l’engagement et la confiance du staff avant de réintégrer la rotation.

2. Le retour d’Adidas avancé à la saison 2027-2028

Dans un article publié mercredi 28 octobre, L’Équipe a annoncé qu’Adidas et Puma avaient finalisé un accord permettant d’avancer d’un an le changement d’équipementier de l’OM. La marque aux trois bandes doit ainsi retrouver le club dès la saison 2027-2028, alors que le calendrier initial visait l’exercice suivant. Les discussions ont porté sur les dédommagements et sur le volet social lié aux salariés de Puma affectés aux boutiques. L’accord et son calendrier sont détaillés dans l’article complet↗.

Ce retour anticipé oblige Adidas à accélérer sa préparation industrielle, la conception d’une gamme de maillots nécessitant habituellement entre dix-huit et vingt-quatre mois. Des équipes de la marque doivent aussi être réunies à Marseille pour préparer la transition, tandis qu’un responsable dédié au partenariat est recherché. Pour l’OM, ce dossier constitue l’un des changements commerciaux majeurs de la semaine, même si tous les détails financiers n’ont pas été rendus publics.

3. Une continuité probable dans le onze face à Toulouse

En conférence de presse vendredi 30 octobre, Bruno Genesio a reconnu qu’une équipe commençait à se dégager, tout en refusant la notion d’un onze figé. À J−1 de la réception de Toulouse, la projection FCM conserve donc l’ossature utilisée contre Le Havre : Jeffrey de Lange dans le but, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd dans l’axe, puis un milieu articulé autour de Pierre-Emile Højbjerg, Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli. Le onze probable complet et les alternatives sont présentés ici↗.

Amine Gouiri, ménagé vendredi pour raisons personnelles, a été annoncé disponible par Genesio. Bamo Meïté avait été malade dans la nuit précédant la conférence de presse, mais aucun forfait pour dimanche n’a été officialisé. La composition reste donc une projection, pas une information officielle : le dernier trio offensif Harit–Gouiri–Paixão apparaît comme l’option la plus cohérente, sans exclure un ajustement avant le coup d’envoi prévu dimanche à 20 h 45.