Le retour d’Adidas à l’OM doit finalement intervenir dès la saison 2027-2028. Selon L’Équipe, les deux équipementiers ont finalisé un accord pour avancer d’un an la transition initialement prévue avec Puma.

Voir sur YouTube

Dans ses informations publiées le 28 octobre 2026, L’Équipe rapporte une nouvelle étape dans le changement d’équipementier de l’OM. Le calendrier annoncé l’été dernier visait la saison 2028-2029, au terme de l’engagement de Puma. L’accord désormais conclu entre les deux marques doit permettre à Adidas de prendre le relais dès l’exercice précédent.

À lire aussi : Le dossier Adidas était déjà avancé ces dernières semaines↗

Un accord entre les deux équipementiers

Les discussions ont été menées entre Adidas et Puma, sans participation directe de l’OM aux pourparlers, selon le quotidien. Elles ont porté sur des dédommagements ainsi que sur un volet social, Puma disposant de salariés affectés aux boutiques. Le journal précise avoir sollicité le club mercredi sans obtenir de réponse.

À lire aussi : Quand un retour anticipé d’Adidas était encore envisagé↗

Les équipes d’Adidas attendues à Marseille

Une partie des équipes et collaborateurs français de la marque doit être réunie à Marseille en début de semaine prochaine, d’après les informations du journal. Ce rendez-vous doit accompagner la transition et accélérer sa préparation. Adidas recherche également un manager chargé d’être son référent auprès du club marseillais.

À lire aussi : Les précédentes estimations du futur contrat Adidas↗

Un calendrier resserré pour les futures gammes

La préparation industrielle constitue une autre étape de ce retour anticipé. La conception des gammes de maillots demande généralement entre dix-huit et vingt-quatre mois, indique le quotidien, ce qui impose d’accélérer le travail pour la saison 2027-2028. Adidas a déjà équipé l’OM de 1974 à 1994, puis de 1996 à 2018.