Acherchour met en garde l’OM !

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, l’OM s’enfonce dans une spirale négative. Après la nouvelle désillusion à Reims, les inquiétudes grandissent chez certains spécialistes comme Walid Acherchour quant à la capacité de l’équipe à accrocher une place en Ligue des Champions…

Comme trop souvent ces dernières semaines, l’OM a une nouvelle fois sombré face à un adversaire pourtant largement à sa portée. Désormais dépassés par Monaco, les Phocéens voient leurs autres concurrents revenir petit à petit, mettant quelque peu en péril les ambitions d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

« Ils peuvent tous gâcher… »

Invité à analyser la situation marseillaise dans l’After Foot, le journaliste Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots et a mis en garde les Phocéens après cette nouvelle contre-performance face au Stade de Reims ce samedi :

« Je ne sais pas si ça se passe très, très bien à l’intérieur du groupe, je ne sais pas, j’ai pas les infos, mais j’ai l’impression que ça fait un peu caca culotte pour l’Olympique de Marseille. On sait très bien que la qualification en Ligue des champions elle est primordiale pour le club parce qu’ils ont fait des efforts financiers cet été incroyables, je ne vais pas dire qu’ils ont fait tapis, mais presque. On sent que des dirigeants jusqu’aux joueurs jusqu’à l’entraîneur, que si ça ne fait pas la Ligue des champions, ils ont très très peur. Avant ils avaient un matelas, aujourd’hui c’est plus un matelas c’est un canapé et bientôt c’est un tabouret qui va rester pour l’Olympique de Marseille. On rappelle qu’ils sont à 3 points de Strasbourg qui est 5e ! Et les résultats, autant je vais le dire sincèrement, les contenus contre Lens et le PSG étaient plutôt bons ,contre Lens tu tombes sur un Alison bis avec Matthew Ryan qui fait un match incroyable et contre le PSG t’es battu à la régulière et tu fais plutôt un bon match mais là, le match (contre Reims), il est calamiteux (…) Attention l’OM, il peut y avoir une fin de saison catastrophique »

