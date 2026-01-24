Acherchour prévient l’OM avant la reception du RC Lens !

Après la victoire du PSG, la réception de Lens prend une dimension capitale pour l’Olympique de Marseille. Sur RMC Sport, le consultant Walid Acherchour a insisté sur l’urgence absolue d’un succès marseillais, tant sur le plan comptable que symbolique.

Une pression sportive immédiate sur l’OM

Le contexte est limpide pour l’OM. Le succès parisien enregistré vendredi soir a resserré l’étau autour des Marseillais, désormais dans l’obligation de s’imposer face au RC Lens pour rester dans le bon wagon du haut de tableau en Ligue 1. C’est ce qu’a rappelé Walid Acherchour sur les ondes de RMC Sport, en soulignant les conséquences directes d’un faux pas.

🗣️ @walidacherchour sur OM-Lens : “Il y a une très grosse pression sur l’OM sur ce match. Ce ferait tâche de ne pas gagner.” #RMCLive pic.twitter.com/gH6Oyt2u6Q — After Foot RMC (@AfterRMC) January 23, 2026

« Il y a une très grosse pression sur l’OM. Avec la victoire du PSG ce soir (vendredi), si tu perds contre Lens, les deux premières places seront définitives et hors de portée. 11 points, avec une équipe de Lens qui a un match par semaine, ce serait trop dur à rattraper », a analysé le consultant. Une lecture strictement factuelle, basée sur l’écart potentiel et le rythme des Sang et Or, engagés uniquement sur la scène nationale.

Dans ce contexte, la marge d’erreur est inexistante pour l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi, attendue sur sa capacité à répondre à la pression dans un rendez-vous direct.

Au-delà de l’aspect mathématique, Walid Acherchour insiste sur la portée structurelle d’un succès. Une victoire contre le RC Lens permettrait à l’Olympique de Marseille de se relancer immédiatement dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

« Si tu gagnes contre Lens et que tu reviens à 5 points, là ce serait très, très différent et tu te remets dans la course à la 2e place pour avoir un peu plus de marge pour aller chercher cette Ligue des Champions, et aller se faire un kiff sur la Coupe de France et sur la Ligue des champions », a-t-il poursuivi sur RMC Sport.

L’enjeu est aussi institutionnel. Le consultant rappelle l’écart de moyens entre les deux clubs et l’exigence qui en découle pour l’OM. « Même en termes d’image, face à Lens, par rapport au budget, à tout ce que ça comporte, ça ferait tâche de ne pas gagner contre cette équipe-là », a-t-il conclu.

Face à un concurrent direct bien organisé, mais aux ressources plus limitées, l’Olympique de Marseille joue donc bien plus qu’un simple match de championnat. Il s’agit d’un test immédiat de crédibilité sportive, dans une saison où chaque point pèse lourd dans la hiérarchie finale.