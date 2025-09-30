Acherchour voit l’OM faire une grosse saison !

Sur RMC, Walid Acherchour salue un vrai signal envoyé par l’OM après sa victoire à Strasbourg et insiste sur l’importance de la régularité.

Dans l’émission After Foot sur RMC, Walid Acherchour a mis en avant le succès des Marseillais vendredi dernier, en terre strasbourgeoise, qu’il juge plus significative que celle obtenue contre le Paris Saint-Germain.

Si battre le PSG reste un moment fort, il estime que confirmer ce succès à l’extérieur, dans un contexte compliqué et avec du turnover, donne plus de valeur à la dynamique actuelle de l’OM. “En perdant contre Strasbourg, tu annulais ces fameux trois points”, souligne-t-il.

Dans un championnat où les écarts sont faibles, chaque déplacement compte. Malgré un début de saison difficile, Strasbourg reste une équipe selon lui “appelée à monter en puissance”. S’imposer là-bas ne sera pas donné à tout le monde, insiste-t-il.

Un match de caractère, plus que de style

Au-delà du score, Walid Acherchour a apprécié l’attitude des joueurs de De Zerbi, notamment en première période. Il salue une équipe marseillaise plus concentré, plus solide mentalement, capable de tenir un score et d’aller chercher une victoire à l’usure. “L’année dernière, l’OM aurait pu reflancher”, estime-t-il.

🎙️@walidacherchour: “La victoire de l’OM à Strasbourg est plus importante que celle contre le PSG. Elle me conforte dans l’idée que Marseille va faire une grande saison” pic.twitter.com/yT9lkavpxg — After Foot RMC (@AfterRMC) September 29, 2025



Il insiste également sur la capacité du coach italien à gérer intelligemment l’enchaînement des matchs. Avec trois rencontres en sept jours, le turnover était inévitable mais bien assumé. Ce type de victoire à l’extérieur, dans la difficulté, avec discipline et rigueur, constitue à ses yeux la vraie base d’une grande saison. “Je mets beaucoup plus de valeur sur ce résultat que sur celui contre Paris“, conclut-il.

Pour Acherchour, l’OM est en train de grandir. Et cette victoire à Strasbourg en est peut-être le meilleur indicateur.

