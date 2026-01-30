Acteur indirect de l’élimination de l’OM, c’est la crise au Real Madrid !

Battus 4-2 à Lisbonne par Benfica, le Real Madrid a vécu une soirée européenne délicate aux conséquences multiples. Ce revers madrilène a indirectement pesé sur le parcours de l’Olympique de Marseille, éliminé de la Ligue des champions dans un contexte de résultats défavorables. En Espagne, cette défaite ravive surtout des tensions internes autour des choix d’Alvaro Arbeloa.

Un revers lourd de conséquences en Ligue des champions

Mercredi soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse de Benfica (4-2) lors d’un match clé de la phase européenne. Une défaite qui prive les Madrilènes d’une qualification directe pour les huitièmes de finale et les contraint à passer par les barrages. Dans le même temps, ce résultat a pesé sur l’équilibre du groupe, scellant indirectement l’élimination de l’Olympique de Marseille, déjà fragilisé par ses propres contre-performances.

Pour l’OM, ce scénario défavorable a mis fin aux derniers espoirs de qualification. Le club phocéen, engagé dans une campagne européenne exigeante, quitte la compétition sans avoir pu inverser une dynamique rendue encore plus complexe par les résultats des concurrents directs. Le revers madrilène à Lisbonne s’inscrit ainsi comme un élément contextuel majeur de cette élimination.

Le Real Madrid face à une tension interne croissante

Au-delà de l’impact sportif, la défaite contre Benfica a ravivé une période de turbulences internes au Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, dont la Cadena COPE et le quotidien ABC, certains choix d’Alvaro Arbeloa commencent à susciter de l’agacement au sein du vestiaire. Une situation paradoxale alors que les Merengues semblaient avoir retrouvé une dynamique plus stable ces dernières semaines.

Les critiques portent notamment sur l’équilibre défensif de l’équipe et sur la gestion des temps de jeu. Des interrogations qui alimentent un climat plus tendu autour du nouvel entraîneur, désormais sous pression dans un contexte européen exigeant.

Et le gardien de Benfica Anatoliy Trubin cruscifia hier le grand real Madrid à la 98ieme minutes d’une magnifique tête 😲⚽️ 🇪🇸 c’est lui qui qualifie le club portugais en Playoff🇵🇹 pic.twitter.com/pYfePrK2ba — vert💚 jaune 💛 rouge❤️⭐️☕️🍫🇸🇳🇩🇪 (@Momo93974949) January 29, 2026

Des jeunes joueurs mécontents de leur gestion

D’après les informations relayées par la presse espagnole, Franco Mastantuono et Arda Güler auraient exprimé en interne leur lassitude face à des remplacements jugés trop précoces. Les deux jeunes joueurs estimeraient ne pas bénéficier du même degré de confiance que certains cadres de l’effectif.

Le cas d’Aurélien Tchouaméni est également évoqué par ABC, le milieu français se retrouvant dans une situation comparable. Ces éléments alimentent l’idée d’un déséquilibre perçu entre jeunes talents et joueurs confirmés, à l’image de Vinicius ou Bellingham, régulièrement maintenus sur le terrain.

Cette tension naissante contraste avec l’ambition affichée par le Real Madrid sur la scène européenne et illustre la fragilité actuelle d’un géant en quête de stabilité. Un contexte qui, indirectement, a aussi pesé sur le destin européen de l’OM, désormais tourné vers ses objectifs nationaux.