L’OM s’est imposé 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa grâce aux réalisations de Chancel Mbemba (25e) et d’Ismaïla Sarr (90e +3). Les Olympiens caracolent en tête du groupe avec huit points, un d’avance sur Brighton et quatre sur leur adversaire du soir. Gennaro Gattuso a réagi au succès de son équipe en conférence de presse.

« C’est le match que j’attendais face à cette équipe qui ne meurt jamais »

« C’est le match que j’attendais face à cette équipe qui ne meurt jamais. Difficile, très physique mais on s’était bien préparé. Il faut encore qu’on s’améliore dans la verticalité« , a affirmé l’entraineur marseillais avant de revenir sur l’attribution du brassard de capitaine: « Kondogbia est un grand joueur, qui a joué à l’Inter, l’Atletico. C’est naturel pour lui d’être capitaine. J’ai expliqué à Pau Lopez que je n’aimais pas mettre le gardien capitaine parce qu’il faut aller parler à l’arbitre, etc. Il l’a très bien accepté et compris. »

Gattuso : « J’ai expliqué à Pau Lopez que je n’aimais pas mettre le gardien capitaine parce qu’il faut aller parler à l’arbitre, etc. Il l’a très bien accepté et compris. » #AEKOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 9, 2023

Le technicien italien a également rendu hommage à Vitinha. « Vitinha, j’ai beaucoup aimé… Mais à chaque question sur lui, j’ai l’impression que vous pensez que je ne l’aime pas mais je l’adore. J’ai l’impression d’une recherche de polémique là dessus« , a ajouté Gattuso.