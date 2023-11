AEK – OM : Gattuso confirme deux absents de plus qui font 4 au total !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va affronter l’AEK ce jeudi soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué son groupe, il a confirmé les forfaits de Valentin Rongier et Pierre-Emerick Aubameyang.

En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso a confirmé les absences de Valentin Rongier (genou) et PE Aubameyang (œdème). Ounahi et Mughe sont eux aussi blessés, Pape Gueye est toujours suspendu. « Rongier ? Avant tout, j’étais déçu qu’il ne soit pas là. C’est après que Valentin soit rentré chez lui qu’il a pu se rendre compte de sa blessure. Veretout et Bilal sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d’éventuelles solutions. Pour demain, on fera avec les joueurs à disposition. (…) Aubameyang ? Il souffre d’un œdème. Les médecins lui ont demandé de se reposer. Ce qu’il fait est très bien mis à part qu’il ne marque pas. S’il ne s’appelait pas Aubameyang, on n’en parlerait pas. »

