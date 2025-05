Affaire Fort Boyard – Rami vs OM : la justice a tranché !

En mai 2019, l’Olympique de Marseille avait licencié pour faute grave Adil Rami, reprochant au défenseur d’avoir participé à l’émission « Fort Boyard » malgré une blessure. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du club, rejetant les demandes du joueur.

Adil Rami s’était blessé au pied lors d’un match contre Toulouse le 18 mai 2019. Deux jours plus tard, il avait participé à un tournage de « Fort Boyard » sans prévenir son club. Ce tournage avait duré plus de dix heures et comprenait des activités physiques intenses — dont un catapultage à 80 km/h et un combat de boue pieds nus — considérées comme incompatibles avec son état de santé.

Quelques jours après, Rami n’avait pas assisté au dernier match de la saison contre Montpellier, préférant se rendre à un gala à Monaco. Pour la cour, cette absence lors d’un moment important pour le groupe professionnel représentait un manquement supplémentaire.

Enfin, l’attitude du joueur sur les réseaux sociaux avait aussi été jugée contraire à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le respect de l’image du club.

Décision confirmée en appel

La cour d’appel a validé le licenciement pour faute grave prononcé par l’OM. Elle a estimé que les manquements reprochés à Adil Rami étaient graves sur les plans médical, sportif et comportemental.

L’ancien international français, qui réclamait 7,5 millions d’euros d’indemnités, a été débouté. La cour a également annulé un précédent jugement lui accordant 238 000 euros, faute de pièces justificatives suffisantes. Il devra par ailleurs verser 3 000 euros au club phocéen.