Affaire Rabiot ! (PSG-OM) : Le président de la FFF réagit (enfin)

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a exprimé sa condamnation la plus ferme après les insultes et banderoles injurieuses visant Adrien Rabiot et sa famille lors du Classique PSG-OM, ce dimanche au Parc des Princes.

Des propos « indignes, honteuses et révoltantes » ciblent Adrien Rabiot

Dans une déclaration faite à l’AFP, Philippe Diallo a qualifié de « indignes, honteuses et révoltantes » les insultes proférées par certains supporters parisiens envers le milieu de terrain du PSG, ainsi que sa famille. « Je condamne avec la plus grande fermeté les banderoles et chants injurieux vus et entendus hier au Parc des Princes. En particulier, les insultes proférées à l’encontre d’un joueur et de sa famille par des supporters irresponsables », a-t-il affirmé.

Le président de la Fédération a également exprimé son soutien total à Adrien Rabiot et sa famille, ajoutant : « Je leur apporte naturellement tout mon soutien dans la condamnation de tels comportements qui ne devraient avoir de place ni dans le football, ni ailleurs. »

Rabiot et sa famille visés par des banderoles injurieuses

Lors de ce match entre le PSG et l’OM, Adrien Rabiot a été hué et insulté par les supporters parisiens, qui ont également déployé plusieurs banderoles à caractère injurieux. L’une des banderoles faisait référence à sa mère, Véronique, qui gère ses intérêts depuis le début de sa carrière, ainsi qu’à son père, décédé en 2019 après avoir souffert pendant 12 ans d’un « locked-in syndrome » provoqué par un grave AVC.

La réaction d’Adrien Rabiot et de sa mère

Adrien Rabiot a réagi de manière vigoureuse aux banderoles, et sa mère, Véronique, a annoncé son intention de porter plainte pour ces insultes. Cette affaire survient dans un contexte de tensions entre Rabiot et le PSG, club qu’il a quitté en 2019 après un conflit lié à une prolongation de contrat refusée, laissant place à des rancunes réciproques.

Ce nouvel incident relance le débat sur les comportements inacceptables dans les stades de football. La Fédération française de football, à travers Philippe Diallo, a réaffirmé son engagement à lutter contre de telles dérives. L’instance dirigeante du football français continue de promouvoir des valeurs de respect et de fair-play, tant sur le terrain qu’en dehors.