Aguerd de retour, 80M€ pour Greenwood et indice UEFA… les 3 infos OM du 28 novembre 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 28 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Aguerd de retour pour OM – TFC

La seule éclaircie du jour concerne Nayef Aguerd, dont le retour se dessine. Le défenseur marocain, récemment blessé, pourrait réintégrer le groupe selon son entraîneur. Interrogé sur ce point, De Zerbi a confirmé une avancée positive dans sa récupération. “Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle. J’ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup.” a déclaré le coach marseillais.

Cette possible réintégration d’Aguerd représente un renfort précieux pour une défense marseillaise qui manque actuellement de repères et d’expérience. Son leadership, sa qualité dans les duels et sa capacité à relancer proprement pourraient grandement aider l’équipe dans les semaines à venir.

🗣️ Aguerd devrait revenir et c’est tout !#DeZerbi : Un onze-type? “Evidemment que j’ai un onze de départ, voire douze ou treize joueurs dans ma tête. Tout dépende de la condition physique, du nombre de matchs mais j’ai sept ou huit joueurs dans la tête. Entre Nice et Newcastle,… pic.twitter.com/xo0NQ7Dbtm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

Plusieurs absents confirmés

Comme annoncé par le club ces derniers jours, quatre joueurs resteront en tribune dimanche. Medina, Gouiri, Traoré et Murillo sont en effet toujours en phase de reprise et ne seront pas disponibles pour affronter Toulouse. Ces absences prolongées fragilisent un collectif déjà éprouvé par l’enchaînement des matchs et limitent les options de De Zerbi dans plusieurs secteurs du jeu.

L’absence de Medina continue notamment de peser sur la stabilité défensive. Celle de Gouiri prive l’OM d’une solution offensive capable de créer des différences dans les petits espaces. Traoré et Murillo, eux, manquent également à la rotation, dans une période où la fraîcheur physique pourrait jouer un rôle déterminant.

Greenwood dans le viseur d’un cador espagnol

Auteur d’une ascension fulgurante depuis son arrivée à Marseille, Mason Greenwood attire désormais les convoitises des plus grands clubs européens. L’Atlético Madrid serait prêt à proposer une offre record pour s’attacher ses services.

Recruté pour 26 millions d’euros, Mason Greenwood s’est imposé en un temps record comme l’un des joueurs majeurs de l’Olympique de Marseille. Lors de sa première saison en Ligue 1, l’attaquant anglais a frappé très fort avec 21 buts inscrits en Ligue 1, terminant co-meilleur buteur du championnat aux côtés d’Ousmane Dembélé. Une performance qui a immédiatement placé l’ancien joueur de Manchester United parmi les grandes révélations de la saison.

Cette dynamique ne s’est pas arrêtée là. Lors de l’exercice actuel, Greenwood continue sur le même rythme avec déjà 10 buts et 3 passes décisives en seulement 13 journées. Des statistiques impressionnantes qui confirment son statut de joueur majeur du championnat et son importance capitale dans le projet marseillais.

L’Atlético prêt à faire sauter la banque ? 80M€ ?

Les performances du numéro 10 anglais ne passent évidemment pas inaperçues sur la scène européenne. Selon le média espagnol Fichajes, l’Atlético Madrid suit de très près l’évolution de Greenwood. Le club espagnol verrait en lui l’attaquant capable de faire franchir un cap supplémentaire à l’équipe dirigée par Diego Simeone.

Toujours selon cette même source, l’Atlético serait disposé à formuler une offre de 80 millions d’euros pour convaincre l’OM de céder son ailier vedette. Une somme qui représenterait un record historique pour les ventes du club phocéen, loin devant les 40 millions d’euros récupérés à l’époque lors du transfert de Michy Batshuayi à Chelsea. Une telle opération illustrerait la valorisation exceptionnelle du joueur en seulement une saison et demie sous le maillot marseillais.

Cependant, un élément important entre en jeu dans ce dossier. L’OM ne possède que 60 % des droits de Greenwood. Les 40 % restants appartiennent à Manchester United, son club formateur. Ainsi, en cas de transfert, une part importante du montant serait reversée au club anglais, ce qui pourrait peser dans les négociations et dans la décision finale de la direction olympienne. Entre performance sportive et potentiel financier historique, l’avenir de Greenwood s’annonce comme l’un des grands dossiers du prochain mercato marseillais.

Indice UEFA : la bonne opération des clubs français !

La semaine européenne a offert un net bol d’air à l’indice UEFA de la France, portée par une série quasi parfaite de ses représentants sur la scène continentale. Parmi les performances marquantes, la victoire de l’OM face à Newcastle a constitué l’un des temps forts, confirmant la forme actuelle du club marseillais dans sa campagne européenne. Mais l’Olympique de Marseille n’a pas été le seul à briller : Strasbourg, Lyon, Lille, le PSG et donc l’OM ont tous remporté leur match.

Seul Monaco a dû se contenter d’un match nul, tandis que Nice poursuit sa série noire. Le club azuréen reste en effet sur 16 rencontres consécutives sans succès en Coupe d’Europe, et n’a toujours pas inscrit le moindre point cette saison. Une dynamique qui contraste avec le reste du contingent français, particulièrement performant lors de cette semaine décisive.

La France remonte mais reste 8e au classement de la saison

Malgré cette série positive, la France n’occupe encore que la 8e place au classement de la saison du coefficient UEFA. Néanmoins, l’écart avec les nations supérieures se réduit significativement. Avec 8.214 points, les clubs français se rapprochent désormais plus de l’Allemagne (4e avec 9.857 points) que des Pays-Bas (6e).

Le haut du classement saisonnier reste dominé par l’Angleterre (10.833 points), suivie de l’Allemagne, de l’Italie (9.571 points) et du Portugal (9.400 points). Derrière, la Pologne (9.375), l’Espagne (9.250), Chypre (9.250) et la France complètent le top 8.

Dans la perspective du prochain cycle européen, le classement 2021-2026 montre pour sa part une stabilité : l’Angleterre reste largement en tête (101.672 points), loin devant l’Italie (90.517) et l’Espagne (84.203). La France, 5e avec 73.391 points, devance toujours les Pays-Bas (64.700).

L’OM bien placé au classement des clubs

Sur le plan individuel, l’OM occupe la 25e place du classement des clubs pour la saison, avec 10.000 points. Un rang solide, qui reflète les performances des Marseillais. À l’inverse, Nice se retrouve à la 236e place, à égalité avec le SK Rapid, avec 0 point.

La saison européenne est loin d’être terminée, mais cette semaine réussie offre à la France un précieux capital en vue de la lutte à venir pour les places européennes de la saison suivante. Les prochains rendez-vous auront un impact majeur sur l’évolution de l’indice UEFA, alors que l’écart avec les nations concurrentes se resserre progressivement.

