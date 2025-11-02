AJA – OM (0-1) : C’est moche, mais ça fait du bien !

Après trois matchs sans victoire, l’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du succès en s’imposant sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1). Un résultat précieux, obtenu au terme d’une rencontre heurtée, où chaque équipe a terminé à dix. Retour sur une soirée tendue à l’Abbé-Deschamps.

Angel Gomes débloque le match avant la pause

Dès les premières minutes, les Marseillais ont pris le contrôle du ballon, sans toutefois se montrer très dangereux. Aubameyang a manqué la première occasion franche (10e), avant qu’Angel Gomes ne profite d’une erreur du gardien Donovan Léon pour ouvrir le score à la 30e minute. Sur un centre de Murillo, le portier auxerrois relâche le ballon, et le milieu anglais reprend du droit pour marquer en ratant sa frappe (0-1). Malgré plusieurs fautes et quatre avertissements côté olympien, l’OM a regagné les vestiaires avec un but d’avance.

Angel Gomes ouvre le score pour l’@OM_Officiel ! 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Joli petit pont de Murillo au départ de l’action 👀#AJAOM pic.twitter.com/jefVLgjnrJ — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Auxerre réagit, Rulli sauve l’OM

Au retour des vestiaires, les Bourguignons ont poussé pour revenir au score. Namaso a cru égaliser à la 49e minute, mais son but a été logiquement refusé pour hors-jeu. Quelques instants plus tard, Rulli s’est montré décisif sur une frappe d’Osman (58e), maintenant les siens devant. Dans un match de plus en plus tendu, les Marseillais ont souffert face à la pression de l’AJA, qui a multiplié les centres et les situations dangereuses.

L’expulsion contestable d’Ulisses Garcia

La partie a basculé à la 65e minute, lorsque Ulisses Garcia a été expulsé pour un pied haut sur Casimir. Une décision contestée par De Zerbi, mais qui a obligé l’OM à évoluer à dix pendant plus de 25 minutes. Profitant de leur supériorité numérique, les Auxerrois ont accentué leur domination, sans trouver la faille face à une défense phocéenne compacte et à un Geronimo Rulli impeccable sur sa ligne.

Dix contre dix, l’OM résiste jusqu’au bout

Dans les dernières minutes, Diomandé a lui aussi été exclu pour un second carton jaune (90e+3), rétablissant l’équilibre numérique. Malgré une ultime occasion de Sinayoko (89e), qui a glissé au moment de frapper, Auxerre n’a pas su concrétiser. L’OM s’impose finalement 0-1, au terme d’un match haché mais capital pour la confiance. Grâce à ce succès, les hommes de Roberto De Zerbi remontent à la 2e place de Ligue 1, tandis qu’Auxerre reste dans la zone rouge, avec beaucoup de regrets.

