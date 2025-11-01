Info Chrono
AJA – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !
OM Actualités

AJA – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre pour affronter l’AJA ce soir à 21h05 pour le compte de la 11e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

 

HEURE ET CHAINE TV :

 

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJA Auxerre sera donné ce samedi 1er Novembre 2025 à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

 

 

Les onze probables

 

OM :

 

Rulli
Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson
Vermeeren, Höjbjerg
Greenwood, O’Riley, Vaz
Aubameyang

AJA Auxerre : 

Léon
Diomandé, Sierralta, Akpa
Senaya, Owusu, Danois, Mensah
Coulibaly, Sinayoko, Osman

 

 

 

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Abbé Deschamps (Capacité : 18541 places).

 

L’arbitre de ce AJA – OM

  • Les débats seront dirigés par Benoît Bastien.
  • Il sera assisté par Aurélien Berthomieu et Christophe Mouysset.
  • Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Brendan Roffet.
  • Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Julien Schmitt.

 

La Météo

 

Prévision météo à Auxerre à 21h (*)

 

  • – Couvert (couverture nuageuse 100%)
  • – Pourcentage de pluie : 2%
  • – Température 12°C / ressentie 10°C
  • – Vent : SO 15km/h
  • – Taux d’humidité : 90%

 

(*) Prévision accuweather.com

 

Confrontations AJA – OM (championnat)

 

Victoires de l’OM : 23   Matchs nuls : 16   Victoires Auxerre : 17

 

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “Cela n’a pas été des moments très beau, c’est vrai mais ça fait partie de notre saison. Ils ont été aussi importants que les victoires qu’on a pu avoir. La revanche je l’ai contre tout le monde, ça me motive. Réagir c’est quelque chose qui me motive. Me rebeller ça me motive aussi. On a encore les défaites en tête, c’étaient de lourdes défaites dures à digérer mais ça nous a servi.”

 

 

Christophe Pélissier : “Quand on est au fond, il n’y a plus de pression à avoir. On ne peut qu’aller plus haut. Il faut donc qu’on prenne le taureau par les cornes et qu’on avance. Ce que je veux, c’est qu’on fasse un match qui ressemble à l’AJA, avec notre identité. Mais il faut y aller avec, toujours à l’esprit, l’envie de les regarder droit dans les yeux. On a été capable de le faire sur d’autres matchs, et contre eux l’année dernière”.

 

