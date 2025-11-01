AJA – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre pour affronter l’AJA ce soir à 21h05 pour le compte de la 11e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJA Auxerre sera donné ce samedi 1er Novembre 2025 à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Höjbjerg

Greenwood, O’Riley, Vaz

Aubameyang

AJA Auxerre :

Léon

Diomandé, Sierralta, Akpa

Senaya, Owusu, Danois, Mensah

Coulibaly, Sinayoko, Osman

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Abbé Deschamps (Capacité : 18541 places).

L’arbitre de ce AJA – OM

Les débats seront dirigés par Benoît Bastien.

Il sera assisté par Aurélien Berthomieu et Christophe Mouysset.

et Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Brendan Roffet .

. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Julien Schmitt.

La Météo

Prévision météo à Auxerre à 21h (*)

– Couvert (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 2%

– Température 12°C / ressentie 10°C

– Vent : SO 15km/h

– Taux d’humidité : 90%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations AJA – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 23 Matchs nuls : 16 Victoires Auxerre : 17

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “Cela n’a pas été des moments très beau, c’est vrai mais ça fait partie de notre saison. Ils ont été aussi importants que les victoires qu’on a pu avoir. La revanche je l’ai contre tout le monde, ça me motive. Réagir c’est quelque chose qui me motive. Me rebeller ça me motive aussi. On a encore les défaites en tête, c’étaient de lourdes défaites dures à digérer mais ça nous a servi.”

🗣️ Par chance Nadir a fait des contrôles et ce n’est rien de grave#DeZerbi : “Les blessés ? C’est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C’est une chose d’en avoir 2 ou 3 mais là c’est 7-8. Face à l’AJA ? Balerdi ne revient pas, Weah… pic.twitter.com/4iDMJvCcOC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

Christophe Pélissier : “Quand on est au fond, il n’y a plus de pression à avoir. On ne peut qu’aller plus haut. Il faut donc qu’on prenne le taureau par les cornes et qu’on avance. Ce que je veux, c’est qu’on fasse un match qui ressemble à l’AJA, avec notre identité. Mais il faut y aller avec, toujours à l’esprit, l’envie de les regarder droit dans les yeux. On a été capable de le faire sur d’autres matchs, et contre eux l’année dernière”.

