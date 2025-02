AJA – OM : Le onze de Roberto De Zerbi avec ce choix FORT pour remplacer BALERDI

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

Le mercato est terminé et l’OM doit continuer sa belle fin de saison pour tenter de mettre la pression sur le PSG et espérer mettre du suspens dans cette Ligue 1. Pour ce match face à l’AJA, le coach Roberto De Zerbi ne comptera pas sur Balerdi, suspendu.

Rulli est dans les buts. La défense à trois est composée de Kondogbira, de Cornelius ainsi que de Murillo. Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg est accompagné de Bennacer dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé à droite, Gouiri est seul en pointe.

Avec Dedic, Bennacer et Gouiri !

Rulli

Murillo Kondogbia Cornelius

Luis Henrique Hojbjerg (cap) Bennacer Merlin

Rabiot Greenwood

Gouiri

L’Arbitre de cet Auxerre – OM

L’arbitre désigné pour Auxerre- OM ce samedi est Jeremy Stinat dirigera les débats. Il sera assisté par François Boudikian et Christophe Mouysset. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eddy Rosier. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Ludovic Zmyslony.

La Météo

Prévision météo à Auxerre à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 9°C / ressentie 8°C

– Vent : SSO 7km/h

– Taux d’humidité : 88%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS AUXERRE EN L1

Victoires de l’OM : 23 Match nul : 16 Victoires Auxerre: 16

Déclarations d’avant-match

Pelissier : « On va mettre des choses en place, j’espère qu’on pourra les réaliser. Le propre des très bonnes équipes est de s’adapter aux différents schémas. Les joueurs sont vraiment à l’écoute.On doit être bons en transition mais aussi savoir garder le ballon, car pendant ces matchs-là on a besoin d’oxygène, de sortir de la zone de pression. »

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué cette rencontre : « Le match face à l’AJA ? Au final, on doit être contents de l’aller puisqu’il nous a permis de comprendre nos problèmes. On a progressé, surtout au niveau mental. Au début on était conditionnés par le Vélodrome, maintenant ça nous pousse. (…) Demain sera un des matchs les plus importants pour nous. Tous les vendredis je dis la même chose mais c’est la vérité ! C’est une équipe capable de bien repartir en contre attaque, qui a une identité forte et claire. Ils défendent bien et ne te donnent pas trop d’espaces. »