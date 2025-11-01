AJA – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer en la Ligue 1 ce soir après 3 matches sans victoire. Pour ce match face à Auxerre face à l’AJA ce soir à 21h05, je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 11e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 17e de Ligue 1, l’AJA. L’équipe bourguignonne n’est pas au mieux et a besoin de points !

retour du #Greenwood décisif face à l’AJA ? pic.twitter.com/HoNQZco0VC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 1, 2025

7 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Facundo Medina ni Amine Gouiri. Weah et Balerdi sont eux aussi forfaits ! Nadir est laissé au repos après sa sortie mercredi.

Mon prono pour AJ Auxerre – OM : Greenwood fait une passe décisive pour une cote de 3.15 !

Pour ce AJA – OM, je pars sur une passe décisive donnée par Greenwood pour une cote de 3.15. L'OM doit se relancer après 3 matches sans victoire. A noter que la cote d'un dut d'Aubameyang est de 2.40 !

