AJA – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Les Marseillais ont enchainé trois victoires face à Lyon, Angers et l’ASSE. Ce nouveau match face à l’AJA est une occasion de prendre une revanche et de renforcer cette 2e place. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match face à l’AJA, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, fait donc suite à la victoire face à l’ASSE de la semaine dernière. L’OM de De Zerbi se doit de l’emporter face à Auxerre afin de conforter cette deuxième place et mettre la pression sur ses poursuivants d’autant qu’il y a au programme un Lille vs Monaco ce samedi.

A lire : Mercato OM : C’est officiel pour ce minot !

AJA vs OM : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre sera donné ce samedi 22 février à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

AJA vs OM en streaming

Vous devait être abonné à DAZN pour voir ce match en streaming

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué cette rencontre : « Le match face à l’AJA ? Au final, on doit être contents de l’aller puisqu’il nous a permis de comprendre nos problèmes. On a progressé, surtout au niveau mental. Au début on était conditionnés par le Vélodrome, maintenant ça nous pousse. (…) Demain sera un des matchs les plus importants pour nous. Tous les vendredis je dis la même chose mais c’est la vérité ! C’est une équipe capable de bien repartir en contre attaque, qui a une identité forte et claire. Ils défendent bien et ne te donnent pas trop d’espaces. »