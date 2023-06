Ajaccio – OM (1-0) : RIDICULES !

L’Olympique de Marseille s’incline face à l’AC Ajaccio (1-0) à l’occasion de la 38e journée de la Ligue 1. Un match insipide avec des marseillais qui encaissent une énorme frappe en fin de match, un scénario qui résume bien la fin de saison sans intérêt des marseillais.

Ajaccio 1 0 OM Vidal 88′

Le onze marseillais

Blanco

Mbemba Bailly Balerdi

Kaboré Guendouzi Veretout Clauss

Under Malinovskyi

Sanchez

Le Match :

Tudor a décidé de titulariser Blanco pour son dernier match à Ajaccio. Sans surprise le match se joue dans un faux rythme, l’ACA joue en bloc bas et tente de contrer, l’OM a bien du mal à combiner, c’est techniquement pauvre et plutôt ennuyeux. L’OM a eu un semblant d’occasion sur coup de pied arrêté, une frappe forte mais sur le gardien, que Benjamin Leroy boxe des poings devant sa ligne de but (3e). Sanchez va buter sur Gonzalez, et c’est Ajaccio qui va s’offrir une possibilité en contre, Vincent Marchetti voit l’appel en profondeur de Ben Hamed Touré, il ajuste un centre millimétré mais l’attaquant ne parvient pas à contrôler convenablement, Balerdi dégage en corner (32′). Mbemba va s’offrir une occasion de la tête sur corner, mais il faudra attendre la fin de la mi-temps pour voir la plus grosse occasion de ces 45 premières minutes insipides. Guendouzi adresse un centre parfait pour Malinovskyi dans la surface, mais sa frappe est contrée par une sortie rapide de Leroy, Ünder a suivi et tente une reprise du gauche que Diallo repousse devant sa ligne de but (44′). 0-0 à la mi-temps, ce n’est pas fameux…

Un match sans rythme et sans intérêt !

Tudor fait entré Pau Lopez à la mi-temps. L’OM a toujours du mal a trouver du rythme, après 10 minutes sans intérêt, les olympiens accélèrent enfin ! Sanchez déborde sur la droite et centre en retrait vers Ünder, qui glisse le ballon à Malinovskyi, ce dernier frappe du gauche, Leroy d’anticiper réalise une parade sur sa gauche (55′) ! Cinq minutes plus tard, Jordan Veretout frappe des vingt-cinq derniers mètres et trouve le poteau (60′). L’OM domine enfin, Bailly, Vitinha et Tavares remplacent Balerdi, Sanchez et Clauss (65′). Les marseillais poussent encore mais ça reste trop brouillon. Malinovskyi, vraiment à côté de la plaque, laisse sa place au jeune Mughe (79′). Guendouzi, un des rares à sauver ce soir, adresse un bon ballon en profondeur pour Vitinha, l’attaquant ne cadre pas son ballon piqué (81′). Alors que l’on se dirigeait vers un bon 0-0 des familles, le jeune défenseur Vidal récupère le ballon à l’entrée de la surface suite du corner mal repoussé, il contrôle du droit et décoche une reprise de volée limpide qui vient se loger dans l’angle gauche, au ras du poteau (1-0 / 88′). L’OM a donc réussi l’exploit de perdre ses deux matches face à un ACA vraiment faible.