Ajaccio – OM : Des insultes à caractère raciste avant la rencontre

Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplace à Ajaccio, en Corse. Les supporters de l’ACA ont eu des propos à caractère raciste envers les supporters marseillais venus soutenir leur équipe.

La soirée de la 38e journée de Ligue 1 n’a pas encore démarrée mais est déjà marquée par de nombreux cris de singe et insultes à caractère raciste envers les supporters de l’OM. Les supporters d’Ajaccio ont également envoyé des projectiles à l’encontre des Marseillais d’après Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, qui est sur place.

Coup de chaud entre des supporters #OM à cran, dans la zone visiteurs et en bas, et des supporters ajacciens provocateurs avec cris de singe et hurlant « couscoussiers, tous des sans papiers ». Échange de projectiles. Les services d’ordre des 2 clubs sont intervenus avec vigueur pic.twitter.com/0wSbYOmZZo

— Mathieu Grégoire (@Serguei) June 3, 2023