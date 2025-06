Alessandro Antonello : Qui est le nouveau directeur général de l’OM ? 

L’Olympique de Marseille ne se limite pas à renforcer son effectif sur le terrain cet été. Ce lundi 16 juin 2025, le club phocéen a officialisé une nomination stratégique en la personne d’Alessandro Antonello, nommé directeur général. Une arrivée inattendue, alors que l’Italien, figure respectée de l’Inter Milan pendant une décennie, était récemment annoncé à l’AS Rome. Sous l’impulsion du président Pablo Longoria, qui entretient une relation de confiance avec lui, cette recrue marque une nouvelle étape dans la restructuration du club.

Un parcours marqué par l’Inter Milan

Arrivé à l’Inter en 2015 comme directeur financier (Chief Financial Officer), Antonello a gravi les échelons pour devenir administrateur délégué (Chief Executive Officer) en 2017. Pendant dix ans, il a été un pilier de la gestion économique et opérationnelle du club lombard, travaillant aux côtés du président Giuseppe Marotta. « Dès le premier jour, il a su se faire aimer par ses qualités humaines, » a salué Marotta en début d’année. Sous sa houlette, l’Inter a remporté deux Scudetti, deux Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie, marquant notamment l’obtention de la deuxième étoile (vingt titres) en 2021.



Pour Eurosport, Cédric Canale, journaliste et spécialiste de l’Inter, décrit Antonello comme « un homme de l’ombre qui connaît les instances ». Passé par Deloitte et Puma avant de rejoindre Milan, il a géré les finances, les partenariats et les relations avec la Serie A et l’ECA (Association européenne des clubs). « Ces dernières années, c’était l’alter ego de Giuseppe Marotta pour la partie économique et corporate. Il était de plus en plus visible médiatiquement, prenant la parole lors des événements, mais renvoyait les questions mercato à Marotta, » ajoute Canale. Son bilan à l’Inter est salué : « Il a contribué au développement du club durant cette décennie, garantissant un apport managérial et des recettes significatives, » a reconnu le club lors de son départ en février 2025.

Une arrivée motivée par un projet ambitieux

Pablo Longoria voit en Antonello un atout majeur. « Je suis très heureux d’accueillir Alessandro Antonello à l’OM. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et j’ai toujours été convaincu qu’il s’agissait d’un des dirigeants connaissant le mieux l’industrie du football en Europe. J’apprécie particulièrement son exigence, son intégrité et sa capacité à faire évoluer des organisations dans des environnements complexes, » a déclaré le président. De son côté, Antonello s’est dit « fier de rejoindre un club aussi emblématique que l’Olympique de Marseille. Je consacrerai toute mon énergie au service du projet porté par Pablo Longoria pour bâtir un avenir radieux pour le club. »

Son départ de l’Inter, motivé par l’arrivée du fonds américain Oaktree en mai 2024, a coïncidé avec un renouvellement de l’organigramme milanais. « Oaktree était déçu des résultats des recettes commerciales, loin de la progression sportive sur 2021-2024, avec l’AC Milan qui a distancé l’Inter, » note Canale pour Eurosport. Bien qu’une piste romaine avec la famille Friedkin ait été évoquée, Antonello a privilégié l’OM, séduit par l’empreinte italienne déjà présente (Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia) et le projet de Longoria.

Un passé avec des hauts et des bas

Malgré ses succès, Antonello a connu des échecs, comme le partenariat avorté avec Digitalbits (rompu après une saison faute de paiement) ou les difficultés à remplacer Pirelli, remplacé par des accords temporaires avec Socios et Paramount+ avant le contrat record avec Betsson (30 millions d’euros par saison sur quatre ans, selon La Gazzetta dello Sport). Ces expériences, bien que mitigées, témoignent de sa capacité à rebondir, un atout pour l’OM, qui cherche à diversifier ses revenus et à moderniser son modèle.

L’OM annonce la nomination d’𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 au poste de Directeur Général. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025

Alessandro Antonello prendra ses fonctions le 1er juillet 2025. Son arrivée, discrète mais stratégique, pourrait marquer un tournant dans la gestion du club, porté par une ambition européenne et une ferveur unique. Reste à voir si son expertise saura transformer les défis financiers de l’OM en opportunités de croissance.